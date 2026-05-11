روشتة شاملة من رئيس تعليم الشيوخ لتطوير التعليم والقضاء على الغش.. تفاصيل

قدم الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رؤية متكاملة وخطة عمل لعلاج مشكلات التعليم في مصر، تضمنت تطوير المناهج الدراسية، وإعادة النظر في نظام القبول بالجامعات، والقضاء على ظاهرة الغش، وتأمين امتحانات الثانوية العامة .

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبي المناقشة العامة المقدمين من اللواء أحمد العوضي بشأن التوسع في إنشاء المدارس اليابانية، والنائبة ولاء هرماس بشأن تأمين امتحانات الثانوية العامة.

وأكد دعبس أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في نظم التعليم، مشيرًا إلى أن الثانوية العامة لا يجب أن تكون المعيار الوحيد للالتحاق بالجامعات، موضحًا أن العديد من دول العالم تعتمد على منظومة متكاملة تشمل اختبارات قدرات ومهارات ومراحل تقييم متعددة بجانب المجموع الدراسي، وهو ما يسهم في الحد من ظاهرة الغش ويحقق العدالة بين الطلاب.

وطالب رئيس لجنة التعليم بإلغاء مكتب التنسيق، موضحًا أنه أُنشئ عام 1951 في وقت كان عدد الجامعات في مصر لا يتجاوز ثلاث جامعات فقط، بينما شهدت الدولة حاليًا طفرة كبيرة في قطاع التعليم العالي.

وأشار إلى أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد نهضة تعليمية غير مسبوقة، حيث ارتفع عدد الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية إلى 128 جامعة، إلى جانب 182 معهدًا عاليًا، فضلًا عن وصول عدد طلاب الثانوية العامة إلى نحو 820 ألف طالب، وهو ما يستدعي تطوير منظومة القبول الجامعي بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.

ودعا دعبس إلى تطبيق نظام الساعات المعتمدة في التعليم قبل الجامعي، على غرار النظام المتبع في الجامعات الأمريكية، بحيث يدرس الطالب عددًا محددًا من الساعات المعتمدة، ويحصل على الدبلومة المدرسية بعد استكمالها، ثم يتقدم لاختبارات القبول بالكليات التي يرغب في الالتحاق بها.

وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، شدد دعبس على ضرورة إدخال مواد حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والإلكترونيات، حتى ولو بصورة مبسطة، لتأهيل الطلاب لسوق العمل ومتطلبات العصر.

وأوضح أن تطوير العملية التعليمية يجب أن يشمل أيضًا تغيير أساليب التدريس التقليدية، بحيث تعتمد على ورش العمل، والمشروعات، وحلقات النقاش والتحليل، مع تشجيع الطلاب على البحث والاعتماد على المكتبات والمراجع العلمية، فيما يُعرف بنظام “الفصل المقلوب”، الذي يركز على تنمية التفكير والمهارات بدلاً من الحفظ والتلقين.