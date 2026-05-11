مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة مواجهة الغش في الثانوية العامة والتوسع في المدارس اليابانية

بدأ مجلس الشيوخ ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن تأمين امتحانات الثانوية العامة، والإجراءات المتخذة نحو إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار متابعة المجلس لملفات تطوير التعليم وتحقيق العدالة التعليمية.

مناقشة تأمين امتحانات الثانوية العامة

ويستهدف طلب المناقشة العامة استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتبعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة والحد من ظاهرة الغش الجماعي، أن التعليم يمثل أحد أهم ركائز بناء الدولة، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجي ساهم في انتشار وسائل الغش الحديثة بما يهدد نزاهة العملية التعليمية ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشارت النائبة ولاء هرماس مقدمة طلب المناقشة العامة، إلى أن ظاهرة الغش الجماعي شهدت تزايدًا خلال السنوات الأخيرة، رغم صدور التشريعات والإجراءات المنظمة لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، مطالبة الحكومة بتوضيح خطتها لتأمين اللجان الامتحانية والحفاظ على نزاهة الثانوية العامة.

المدارس اليابانية وتطوير التعليم

ويناقش المجلس المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن الإجراءات المتخذة نحو إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية.

وأشار العوضي إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 500 مدرسة يابانية بمختلف المحافظات، بما يسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وفق أحدث النظم التعليمية.

وأوضح أن المدارس المصرية اليابانية تمثل تجربة تعليمية متطورة تعتمد على الأنشطة التربوية الحديثة، وتقليل كثافات الفصول، وتأهيل المعلمين، إلى جانب تطبيق نظام «توكاتسو» الذي يعزز قيم الانضباط والعمل الجماعي لدى الطلاب.

تحقيق العدالة التعليمية

وأكد مقدمو طلبي المناقشة أهمية وضع خطط واضحة تضمن تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، سواء من خلال توفير بيئة امتحانية آمنة أو التوسع في إنشاء المدارس اليابانية بمختلف المحافظات، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير منظومة التعليم.