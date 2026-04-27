رئيس الشيوخ: العامل المصري هو المحور الحقيقي للتنمية والقلب النابض لعجلة الإنتاج

قال المستشار عصام الدين فريد ، رئيس مجلس الشيوخ :" أيامٌ تفصلُنا عن الأولِ من مايو، يومِ الوفاء والتكريمِ لعمال مصرَ الأجلاء، ومن فوقِ منبري هذا أقدمُ لهم باسمي واسمِكم تحية إجلالٍ وإكبار، لجهودهم العظيمةِ التي يبذلونها بكل تفانٍ وإخلاص في ميادينِ العملِ والإنتاج، فهم يصنعون الحاضر ويرسمون ملامح المستقبل، فمع كل صباح بفضل اجتهادِهم وإخلاصِهم نرى كيف تحولت الأحلامُ إلى واقعٍ ملموس من مشروعاتٍ عملاقة في الطاقة والزراعة والصناعة، ومجتمعاتٍ عمرانيةٍ جديدة، إلى طرقٍ وكباري تختصرُ المسافات".

وأضاف فريد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: وإيمانًا من الدولة المصرية بأن العامل المصري هو المحورُ الحقيقيُ للتنمية والقلبُ النابضُ لعجلة الإنتاج؛ جاءت توجيهات فخامةِ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لعمال مصر كافة، بدايةً من تشريعات تحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات التنمية، والعملِ المتواصلِ على تحسين الأجور، وتوفير حزمةٍ من الرعاية الاجتماعية والصحية، إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية، وإعداد برامج متطورةٍ للتدريب وتأهيل الكوادر.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ" وفي مقام الاحتفاءِ بعمال مصرَ الشرفاء المخلصين؛ يطيبُ لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن حضراتكم أن أرفع إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريةِ، ولعمال مصر الأوفياء أسمى آيات التهاني، داعيًا المولى عز وجل أن يجعلهم دومًا علامةً مضيئةً في مسار تنمية الوطن، وأن يحفظهم ويرعاهُم ويرزقَهم التوفيقَ والسداد.