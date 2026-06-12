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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان

الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان
الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان
الديب أبوعلي

انطلقت أعمال الجمعية العمومية العادية التي تنظمها النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، بالقاعة الكبرى بمبنى دار الحكمة (نقابة الأطباء) بشارع القصر العيني في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة.

وبدأت أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة الأسنان في تمام الساعة الثانية بعد الظهر اليوم الجمعة، عقب غلق  باب تسجيل الحضور، حيث أعلنت المنصة اكتمال النصاب القانوني بحضور 100 عضو.

وتتضمن أعمال الجمعية مناقشة عدد من البنود والملفات الإدارية والمالية والنقابية، في مقدمتها كلمة النقيب العام لأطباء أسنان مصر الدكتور إيهاب هيكل، والتصديق على محضر الجمعية العمومية العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2025.

الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان 

كما تشمل المناقشات عرض تقرير الأمانة العامة ومناقشة السياسة العامة للنقابة، ويقدمه الأمين العام الدكتور خالد صالح، إلى جانب عرض تقرير أمانة الصندوق ومناقشة مشروع الميزانية السنوية المقدمة من مجلس النقابة واعتمادها.

وتتناول الجمعية أيضًا اعتماد الحساب الختامي للسنوات المالية المنتهية 2023 و2024، وذلك بعد الاطلاع على تقارير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب تعيين مراقب الحسابات الجديد وتحديد مهامه.

كما تبحث الجمعية عددًا من الملفات المحالة من مجلس النقابة، من بينها مقترح زيادة دعم النقابة العامة للنقابات الفرعية، إلى جانب مناقشة أزمة أعداد القبول بكليات طب الأسنان وفتح كليات جديدة.

وتشمل الأعمال كذلك ما يستجد من موضوعات يطرحها الأعضاء أو مجلس النقابة خلال الاجتماع.

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