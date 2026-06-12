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عمومية النقابة العامة تناقش التضخم في أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمومية النقابة العامة تناقش التضخم في أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان

الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان
الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان
الديب أبوعلي

تعقد النقابة العامة لأطباء أسنان مصر جمعيتها العمومية العادية لعام 2026، وذلك اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، بالقاعة الكبرى بمبنى دار الحكمة (نقابة الأطباء) بشارع القصر العيني في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجمعية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، على أن يتم فتح باب تسجيل الحضور للأعضاء اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وتتضمن أعمال الجمعية مناقشة عدد من البنود والملفات الإدارية والمالية والنقابية، في مقدمتها كلمة النقيب العام لأطباء أسنان مصر الدكتور إيهاب هيكل، والتصديق على محضر الجمعية العمومية العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2025.

الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان 

كما تشمل المناقشات عرض تقرير الأمانة العامة ومناقشة السياسة العامة للنقابة، ويقدمه الأمين العام الدكتور خالد صالح، إلى جانب عرض تقرير أمانة الصندوق ومناقشة مشروع الميزانية السنوية المقدمة من مجلس النقابة واعتمادها.

وتتناول الجمعية أيضًا اعتماد الحساب الختامي للسنوات المالية المنتهية 2023 و2024، وذلك بعد الاطلاع على تقارير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب تعيين مراقب الحسابات الجديد وتحديد مهامه.

كما تبحث الجمعية عددًا من الملفات المحالة من مجلس النقابة، من بينها مقترح زيادة دعم النقابة العامة للنقابات الفرعية، إلى جانب مناقشة أزمة أعداد القبول بكليات طب الأسنان وفتح كليات جديدة.

وتشمل الأعمال كذلك ما يستجد من موضوعات يطرحها الأعضاء أو مجلس النقابة خلال الاجتماع.

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