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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة أطباء الأسنان تدعو الصحفيين وصنّاع المحتوى لاجتماع اليوم

الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان
الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان
الديب أبوعلي

دعت اللجنة الإعلامية بالنقابة العامة لأطباء أسنان مصر الصحفيين ومديري التحرير بالبرامج الإعلامية، ومديري مجموعات محتوى طب الأسنان، وصنّاع المحتوى من أطباء الأسنان، إلى حضور اجتماع موسع لمناقشة سبل تطوير المنظومة الإعلامية الرقمية الخاصة بالنقابة.

وأكدت اللجنة خلال منشور على صفحة نقابة الأسنان الرسمية على فيسبوك، أن الاجتماع يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة للمنظومة الإعلامية الرقمية، وتوحيد الرسالة الإعلامية الطبية والتوعوية الموجهة للجمهور، بما يسهم في تعزيز المحتوى الصحي الموثوق ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

مؤتمر صحفي لنقابة أطباء الأسنان 

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة، من بينها تقييم الأداء الحالي للمنصات الرقمية ورصد أبرز التحديات التي تواجهها، ووضع الخطوط العريضة للاستراتيجية الإعلامية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب التنسيق بشأن الحملات التوعوية القادمة وآليات إنتاج وصناعة المحتوى الطبي الموثوق.

ويعقد الاجتماع اليوم الخميس 11 يونيو 2026 في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة العامة لأطباء الأسنان الكائن في 6 شارع الحديقة بجاردن سيتي خلف دار الحكمة.

ودعت اللجنة الراغبين في الحضور إلى التسجيل المسبق عبر الرابط المخصص لذلك، مؤكدة أهمية مشاركة مختلف الأطراف المعنية بالإعلام الطبي وصناعة المحتوى في دعم جهود النقابة لتطوير الخطاب الإعلامي والتوعوي.

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