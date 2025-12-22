نقيب أطباء الأسنان يدق ناقوس الخطر: الخريجون مش لاقيين شغل

أكد الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، أن متوسط نسب عدد أطباء الأسنان لعدد السكان في الدول الأجنبية 3.3 طبيب لكل 10 آلاف نسمة .

وقال إيهاب هيكل في مداخلة هاتفية على قناة " المحور، :" التوزيع الجغرافي لأطباء الأسنان في مصر سيء ولا يتواجد أعداد كافية في مختلف أنحاء الجمهورية ".

وتابع إيهاب هيكل :" تكدس أطباء الأسنان في القاهرة بشكل اكبر أدى إلى تواجد بطالة بين أطباء الأسنان وهناك أطباء أسنان لا يجدون فرص عمل ".

وأكمل إيهاب هيكل :" إجراءات فتح عيادة طب أسنان صعبة للغاية وهناك إجراءات صعبة للغاية تحتاج إلى تبسيط .

ولفت إيهاب هيكل :" عدد كبير من خريجي كليات أطباء الأسنان مش لاقيين شغل"، مضيفا:" نطالب بعدد محدد من خريجي كليات طب الأسنان كي يتم استيعابهم في سوق العمل ".