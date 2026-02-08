قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أحمد سليمان يُعلن انتهاء أزمة اللاعب عمرو زكي بعد توقيفه في مطار القاهرة

رباب الهواري

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، انتهاء أزمة عمرو زكي نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، بعد ساعات من الجدل الذي أثير حول موقفه القانوني عقب توقيفه في مطار القاهرة.

ونشر سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” رسالة قصيرة أكد خلالها انتهاء المشكلة، قائلاً: “الحمد لله انتهاء مشكله عمرو زكى لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر”.

توقيف عمرو زكي في مطار القاهرة

شهدت الساعات الماضية تطورًا مفاجئًا بعدما ألقت الجهات الأمنية القبض على عمرو زكي بمطار القاهرة، ومنعته من السفر إلى دولة الإمارات، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات حول أسباب التوقيف وما إذا كان مرتبطًا بقضايا جديدة.


سليمان يوضح تفاصيل القضية القديمة

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة “dmc”، أكد أحمد سليمان أن الأخبار المتداولة عن عمرو زكي تحمل الكثير من المغالطات، موضحًا أن الأمر يعود إلى قضية قديمة منذ 6 سنوات، مرتبطة بحادث وقع في مدينة العلمين.

وأشار سليمان إلى أن القضية لم يتم حفظها بشكل رسمي في ذلك الوقت، وهو ما تسبب في استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بها حتى الآن.


إجراءات قانونية لإنهاء الأزمة

وأضاف سليمان أن شقيق عمرو زكي ومحاميه الخاص توجها بالفعل إلى مدينة العلمين لإنهاء الأمر قانونيًا، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون في نيابة العباسية لحين الحصول على إفادة رسمية بحفظ القضية، وبعدها تنتهي الأزمة تمامًا.

وشدد على أن كل ما يتردد بشأن ترحيل عمرو زكي أو اتخاذ إجراءات أشد بحقه لا أساس له من الصحة

موقف أحمد سليمان من الاستقالة

وعلى جانب آخر، أكد أحمد سليمان استمراره في منصبه داخل مجلس إدارة الزمالك وعدم تفكيره في الاستقالة، مشيرًا إلى أنه سبق وقدم استقالته عام 2014 خلال فترة رئاسة مرتضى منصور، لكنه يرى أن الاستمرار كان سيجنب النادي أخطاء كثيرة.

واختتم سليمان حديثه بالتأكيد على دعمه لاستقرار الزمالك خلال الفترة الحالية برئاسة حسين لبيب

