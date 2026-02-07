قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا ترسل طائرات مقاتلة إلى قبرص.. هل تشتعل حرب قريبا؟
فوز صن داونز في دورى أبطال أفريقيا يمنح الهلال بطاقة التأهل مبكرًا
حرب تجارية.. كولومبيا تفرض رسوما جمركية انتقامية على الإكوادور
سيد معوض يكشف موقفا مثيرا لـ صالح جمعة قبل سداسية النجم الساحلي
عبدالستار صبري: تجربة حسام حسن مع المنتخب ناجحة.. والنتائج أهم من الأداء
فاضل كام يوم؟.. موعد بداية شهر رمضان 2026 وتوقيت أذان المغرب
إبراهيم عبدالخالق: الناشئين مستقبل الزمالك وعلى معتمد جمال استغلال الفرصة
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس
أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار
مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل في دوري إفريقيا | شاهد
أحمد سليمان: أنا بعيد عن ملف الكرة بالزمالك.. وهذا موقفي من الاستقالة
مطار القاهرة: خطة الطوارئ البديلة نجحت في التعامل مع تسرب خط الوقود
أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار

رباب الهواري

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة حجز عمرو زكي، نجم الزمالك السابق قبل سفره إلى الإمارات.

وقال أحمد سليمان، في تصريحات لـ "برنامج الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "للأسف السوشيال ميديا تسئ للعديد من الأشخاص، وتلقيت مكالمة من شقيق عمرو زكي، واتضح أنه مسافر للإمارات وظهر له قضية حادث قديم منذ 6 سنوات".

وتابع: "قضية قديمة منذ 6 سنوات في مدينة العلمين، والحمد لله سيحدث تعاون غدًا، وإدارة المطار سترسل كابتن عمرو لزيارة الوافدين، وفاكس للعلمين من المفترض أن يتسلمه شقيقه غدًا، وبإذن الله سيتم الرد بحفظ القضية والموضوع منتهي".

وأضاف: "الأمر يحتاج لإفادة فقط، ولن يتم ترحيل عمرو زكي كما يُقال عبر السوشيال، وتواصلت مع عمرو زكي وأخبرني أن التعامل معه كان على أكمل وجه".

