علاء ميهوب: واقعة إمام عاشور لم تحدث في الأهلي.. ومن حق النادي بيعه

أكد علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق إلى أن واقعة إمام عاشور لم تحدث في النادي الأهلي من قبل، وحجته كانت غير منطقية.

وقال علاء ميهوب، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "عقوبة إمام عاشور كبيرة، ولكن الواقعة التي قام بها لم تحدث من قبل في تاريخ الأهلي، ولو إمام أخذ كلامي على محمل النصيحة هتكون خير ليه".

وتابع: "النادي الأهلي حاجة مختلفة تمامًا، والذكاء هو معرفة نظام الأهلي، ولو دماغك مش مظبوطة شوية لازم تعرف أنت فين وبعدها تبدأ تتكلم، وما حدث من إمام لا يحدث من لاعب بيلعب في ساحة".

وأضاف: "حجة إمام غير منطقية، الأمر غير منطقي من البداية، وما حدث غير مظبوط".

وقال ميهوب: "عقوبة إمام يجب أن تكون أكبر من الغرامة المالية، ومن حق الأهلي أن يرى العرض المالي المناسب ويبيع اللاعب".