استعراض للثروة.. غضب واسع في كوريا الجنوبية بسبب «تحدي الفقر»
يصل قريبا ..ترامب : لدينا أسطول بحري ضخم يتجه نحو الشرق الأوسط
دولة التلاوة.. مصطفى عاطف يفتح قلبه لـ محمد القلاجي قبل دويتو مولاى
انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار
أحمد سليمان: احترمت قرار عقوبة إمام عاشور.. وموقفه يختلف عن بنتايك
اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة
علاء ميهوب: أحمد عيد مش "شبه" الأهلي.. وهناك مبالغة في عقود اللاعبين
سلوى بكر: "مطلوب سكرتيرة حسناء" صيغة تقلل من شأن المرأة.. والمصريات واجهن بعض التيارات المتطرفة| فيديو
تحكيم دولة التلاوة: محمد القلاجي «نجم».. وحافظ القرآن سفير يربح مع الله
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
دعاء الفجر 19 من شهر شعبان .. ردده يقضي الله عنك الديون
الأغلى في العالم.. بورشه 918 سبايدر بسعر خيالي
بالصور

فوائد حب العزيز الصحية .. اكتشف 8 كنوز مفيدة للجسم منذ آلاف السنين

فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
أسماء عبد الحفيظ

حب العزيز، أو كما يُعرف علميًا باسم حبة البركة، هو واحد من أقدم البذور المستخدمة في الطب الشعبي والتقليدي حول العالم. منذ آلاف السنين، اعتمدت عليه الحضارات القديمة في علاج الكثير من المشكلات الصحية، واليوم تؤكد الدراسات الحديثة أنه يحتوي على مجموعة مذهلة من الفوائد التي تحمي الجسم وتقوي المناعة.

ما هو حب العزيز؟

حب العزيز عبارة عن بذور صغيرة الحجم، سوداء اللون، لها طعم مر قليلًا، وتتميز برائحة نفاذة مميزة، يُستخدم الزيت المستخلص من هذه البذور وكذلك البذور نفسها في الأطعمة، المشروبات، وأحيانًا كمكملات غذائية، الغنى بالمركبات النشطة مثل الثيموكينون يجعل حب العزيز علاجًا طبيعيًا فعالًا للعديد من الأمراض، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

فوائد حب العزيز لصحة الجسم

 فوائد حب العزيز لصحة الجسم

تعزيز المناعة: حب العزيز يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد على تقوية الجهاز المناعي، وتقليل فرص الإصابة بالفيروسات والبكتيريا، خاصة في مواسم البرد والإنفلونزا.

تحسين صحة القلب: الدراسات أشارت إلى أن حب العزيز يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل نسبة الكوليسترول الضار، مما يحمي القلب والأوعية الدموية من الأمراض المزمنة.

تنظيم السكر في الدم: الأبحاث أثبتت أن حب العزيز يساعد على تحسين حساسية الجسم للإنسولين، وبالتالي تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو مفيد جدًا لمرضى السكري.

مضاد للالتهابات: خصائصه المضادة للالتهاب تجعله مفيدًا في تخفيف آلام المفاصل والروماتويد والتهابات الجسم المختلفة.

حماية الكبد والكلى: استخدام حب العزيز بانتظام يساعد على تنقية الكبد والكلى، وحماية هذه الأعضاء الحيوية من التلف الناتج عن السموم أو الأمراض المزمنة.

دعم صحة الجهاز الهضمي: البذور تساعد على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ، كما أنها مفيدة للتخلص من الغازات وتحسين حركة الأمعاء.

فوائد للبشرة والشعر: زيت حب العزيز يعزز نمو الشعر ويقوي بصيلاته، كما يساعد على علاج حب الشباب ومشاكل الجلد المختلفة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

تخفيف التوتر وتحسين النوم: يحتوي حب العزيز على مركبات تساعد على تهدئة الأعصاب، وتحسين جودة النوم، وتقليل القلق والتوتر النفسي.

طرق استخدام حب العزيز

حب العزيز يمكن تناوله بعدة طرق لتحقيق فوائده:

  • إضافته إلى الأطعمة: يمكن رش البذور على السلطات أو الخبز أو الشوربات.
  • زيت حب العزيز: يستخدم موضعيًا على الجلد أو الشعر، ويمكن تناوله بكمية صغيرة يوميًا.
  • مشروب حب العزيز: غلي ملعقة صغيرة من البذور في الماء وشربه يوميًا يساعد على تعزيز المناعة والهضم.

نصائح عند استخدام حب العزيز

  • يجب الالتزام بالكمية المناسبة: حوالي نصف ملعقة صغيرة إلى ملعقة صغيرة يوميًا.
  • يُفضل استشارة طبيبك إذا كنت تتناول أدوية مزمنة أو تعاني من مشاكل صحية معينة.
  • يفضل شراء البذور أو الزيت من مصدر موثوق لضمان جودتها وخلوها من المواد الكيميائية.
