بريطانيا ترسل طائرات مقاتلة إلى قبرص.. هل تشتعل حرب قريبا؟
فوز صن داونز في دورى أبطال أفريقيا يمنح الهلال بطاقة التأهل مبكرًا
حرب تجارية.. كولومبيا تفرض رسوما جمركية انتقامية على الإكوادور
سيد معوض يكشف موقفا مثيرا لـ صالح جمعة قبل سداسية النجم الساحلي
عبدالستار صبري: تجربة حسام حسن مع المنتخب ناجحة.. والنتائج أهم من الأداء
فاضل كام يوم؟.. موعد بداية شهر رمضان 2026 وتوقيت أذان المغرب
إبراهيم عبدالخالق: الناشئين مستقبل الزمالك وعلى معتمد جمال استغلال الفرصة
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس
أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار
مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل في دوري إفريقيا | شاهد
أحمد سليمان: أنا بعيد عن ملف الكرة بالزمالك.. وهذا موقفي من الاستقالة
مطار القاهرة: خطة الطوارئ البديلة نجحت في التعامل مع تسرب خط الوقود
بالصور

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
أسماء عبد الحفيظ

الكثير من الأشخاص يظنون أن الخطر الصحي يقتصر على الوجبات السريعة أو المقليات، لكن الحقيقة أن هناك عنصرًا غذائيًا يوميًا يُستهلك في معظم البيوت دون وعي، وقد يكون صامتًا لكنه خطير على الصحة. 

هذا العنصر هو السكر المضاف، الذي يدخل في المشروبات والحلويات والمخبوزات والعديد من الأطعمة المصنعة، ويؤثر على الجسم بشكل تدريجي.

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

قال دكتور أحمد صبري، استشاري التغذية وعلاج السمنة، في تصريح خاص لـ"صدي البلد": السكر المضاف ليس مجرد مادة للتحلية، بل له تأثير تراكمي كبير على الجسم. الإفراط في استهلاكه يوميًا يؤدي إلى مشاكل صحية جسدية ونفسية، وغالبًا ما يبدأ تأثيره بصمت، دون أن يشعر الإنسان بالخطر.

ما هو السكر المضاف ولماذا يُعد خطيرًا؟

السكر المضاف لا يقتصر على الحلويات فقط، بل يوجد في المشروبات الغازية، العصائر المعلبة، المخبوزات الجاهزة، الصلصات، وحتى بعض الأطعمة المالحة التي يُسوّق لها باعتبارها صحية. معظم الناس لا يدركون كمية السكر التي يستهلكونها يوميًا، ويصبح الجسم في حالة إجهاد مستمرة نتيجة هذا الاستهلاك.

ويضيف صبري، المشكلة الأساسية أن الجسم لا يظهر عليه أثر السكر مباشرة. المذاق الحلو يعطي إحساسًا مؤقتًا بالسعادة والطاقة، لكنه يخفي وراءه اضطرابًا في توازن الدم والهرمونات."

التأثيرات الجسدية طويلة المدى

الإفراط في السكر يؤدي إلى ارتفاع سريع لمستوى الجلوكوز في الدم، يعقبه هبوط مفاجئ يسبب التعب والجوع المستمر. هذا التذبذب المتكرر يرهق البنكرياس، ويزيد من احتمالية مقاومة الإنسولين، وهو ما يمثل خطوة أولى نحو مرض السكري من النوع الثاني. كما يؤثر السكر على القلب، زيادة الدهون في الجسم، وتراكم الدهون في منطقة البطن، وهي من أخطر أنواع السمنة المرتبطة بالأمراض المزمنة.

وأكد على أن السكر المضاف يقلل كفاءة الجهاز المناعي ويجعل الجسم أكثر عرضة للأمراض المتكررة، ويؤثر على جودة النوم والطاقة اليومية."

التأثير النفسي والسلوكي

لا يقتصر تأثير السكر على الجسد فقط، بل يمتد إلى العقل والمزاج. الإفراط في السكر مرتبط بتقلب المزاج، العصبية الزائدة، شعور بالتعب الذهني، وحتى أعراض اكتئاب خفيفة أحيانًا. السبب هو تأثير السكر على التوازن الكيميائي في الدماغ، ما يجعل الجسم والمزاج في حالة تذبذب مستمرة.

كيف نحد من استهلاك السكر؟

أوضح صبري أن هناك بعض الخطوات العملية للحد من استهلاك السكر اليومي، قائلاً، الأمر لا يتطلب حرمانًا، لكن يحتاج إلى وعي ومراقبة. يجب قراءة مكونات الأطعمة قبل شرائها، تقليل المشروبات الغازية والعصائر الجاهزة، واستبدالها بالماء أو العصائر الطبيعية بدون سكر. كما أن تنظيم الوجبات على مدار اليوم وتناول وجبات غنية بالبروتين والألياف يقلل الرغبة في السكر بشكل كبير.

ولفت الإنتباه إلى أن النشاط البدني المنتظم مهم جدًا لموازنة الطاقة وحرق السعرات الزائدة، ويقلل من تراكم الدهون الناتجة عن السكر.

السكر المضاف الأطعمة المصنعة استشاري التغذية وعلاج السمنة أحمد صبري الوجبات السريعة المقليات

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

