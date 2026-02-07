قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعراض للثروة.. غضب واسع في كوريا الجنوبية بسبب «تحدي الفقر»
يصل قريبا ..ترامب : لدينا أسطول بحري ضخم يتجه نحو الشرق الأوسط
دولة التلاوة.. مصطفى عاطف يفتح قلبه لـ محمد القلاجي قبل دويتو مولاى
انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار
أحمد سليمان: احترمت قرار عقوبة إمام عاشور.. وموقفه يختلف عن بنتايك
اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة
علاء ميهوب: أحمد عيد مش "شبه" الأهلي.. وهناك مبالغة في عقود اللاعبين
سلوى بكر: "مطلوب سكرتيرة حسناء" صيغة تقلل من شأن المرأة.. والمصريات واجهن بعض التيارات المتطرفة| فيديو
تحكيم دولة التلاوة: محمد القلاجي «نجم».. وحافظ القرآن سفير يربح مع الله
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
دعاء الفجر 19 من شهر شعبان .. ردده يقضي الله عنك الديون
الأغلى في العالم.. بورشه 918 سبايدر بسعر خيالي
السلام أم السويس؟.. سيف زاهر: الزمالك يعاني من أزمة تحديد ملعب مباراة كايزر تشيفز

رباب الهواري

كشف الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون سبورت عن وجود أزمة إدارية داخل نادي الزمالك، تتعلق بتحديد ملعب مباراة الفريق المقبلة أمام كايزر تشيفز، والمقرر إقامتها يوم السبت 14 فبراير ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد الإخطار الرسمي للكاف

وأوضح سيف زاهر أن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تنص على ضرورة قيام النادي صاحب الأرض بتحديد ملعب المباراة قبلها بمدة لا تقل عن 10 أيام، مع إرسال الإخطار الرسمي للكاف لضمان اعتماد الملعب دون مشاكل.
 

ستاد القاهرة خارج الحسابات بسبب ضغط المباريات

وأشار إلى أن الزمالك قام بمخاطبة ستاد القاهرة لاستضافة اللقاء، إلا أن إدارة الاستاد اعتذرت بسبب ضغط جدول المباريات، حيث يستضيف الاستاد عدداً كبيراً من المواجهات خلال نفس الفترة، ما يجعل استضافة مباراة الزمالك صعبة للغاية.

الكاف تم إبلاغه بأن المباراة في ستاد السلام

وأضاف سيف زاهر أن الاتحاد الأفريقي تلقى بالفعل إخطاراً رسمياً يفيد بأن المباراة ستقام على ستاد السلام، وهو ما يجعل أي تغيير في الوقت الحالي يحتاج إلى إجراءات جديدة قد تسبب ارتباكاً.

الزمالك يفكر في ستاد السويس

وأكد زاهر أن الزمالك بدأ مؤخراً في التفكير باللعب على ستاد السويس بدلاً من ستاد القاهرة، لكن الأزمة تكمن في أن الكاف لديه بالفعل معلومة رسمية بأن الملعب المحدد هو ستاد السلام.
 

أزمة إدارية كان يمكن تفاديها
 

واختتم زاهر تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة “من غير لازمة”، لأنها ناتجة عن سوء تنسيق إداري، مشيراً إلى أن الزمالك بدأ التواصل مع ستاد القاهرة في وقت متأخر جداً، حيث تم الحديث مع إدارة الاستاد “أمس الساعة 3 فجراً”.

كما طالب زاهر رابطة الأندية بالبحث عن حل لأزمة ضغط المباريات على ستاد القاهرة، مؤكداً أن الحل الأمثل هو تنويع الملاعب لتقليل الحمل الكبير على استاد واحد


 

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

البطريرك إبراهيم إسحق ينعى ضحايا انهيار سور مبنى دير أبو فانا

الأنبا ديمتريوس يترأس صلوات جنازة أطفال حادث دير أبو فانا

المستشارة أمل عمار تلتقي وزيرة التضامن والأسرة بالمملكة المغربية لبحث تعزيز التعاون المشترك

تعاون مصري - مغربي في دعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

فوائد حب العزيز الصحية .. اكتشف 8 كنوز مفيدة للجسم منذ آلاف السنين

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

الإرهاق المستمر غير المبرر.. لا تهمل هذا العرض جسدك يستغيث

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

