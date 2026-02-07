السلام أم السويس؟.. سيف زاهر: الزمالك يعاني من أزمة تحديد ملعب مباراة كايزر تشيفز

كشف الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون سبورت عن وجود أزمة إدارية داخل نادي الزمالك، تتعلق بتحديد ملعب مباراة الفريق المقبلة أمام كايزر تشيفز، والمقرر إقامتها يوم السبت 14 فبراير ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد الإخطار الرسمي للكاف

وأوضح سيف زاهر أن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تنص على ضرورة قيام النادي صاحب الأرض بتحديد ملعب المباراة قبلها بمدة لا تقل عن 10 أيام، مع إرسال الإخطار الرسمي للكاف لضمان اعتماد الملعب دون مشاكل.



ستاد القاهرة خارج الحسابات بسبب ضغط المباريات

وأشار إلى أن الزمالك قام بمخاطبة ستاد القاهرة لاستضافة اللقاء، إلا أن إدارة الاستاد اعتذرت بسبب ضغط جدول المباريات، حيث يستضيف الاستاد عدداً كبيراً من المواجهات خلال نفس الفترة، ما يجعل استضافة مباراة الزمالك صعبة للغاية.

الكاف تم إبلاغه بأن المباراة في ستاد السلام

وأضاف سيف زاهر أن الاتحاد الأفريقي تلقى بالفعل إخطاراً رسمياً يفيد بأن المباراة ستقام على ستاد السلام، وهو ما يجعل أي تغيير في الوقت الحالي يحتاج إلى إجراءات جديدة قد تسبب ارتباكاً.

الزمالك يفكر في ستاد السويس

وأكد زاهر أن الزمالك بدأ مؤخراً في التفكير باللعب على ستاد السويس بدلاً من ستاد القاهرة، لكن الأزمة تكمن في أن الكاف لديه بالفعل معلومة رسمية بأن الملعب المحدد هو ستاد السلام.



أزمة إدارية كان يمكن تفاديها



واختتم زاهر تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة “من غير لازمة”، لأنها ناتجة عن سوء تنسيق إداري، مشيراً إلى أن الزمالك بدأ التواصل مع ستاد القاهرة في وقت متأخر جداً، حيث تم الحديث مع إدارة الاستاد “أمس الساعة 3 فجراً”.

كما طالب زاهر رابطة الأندية بالبحث عن حل لأزمة ضغط المباريات على ستاد القاهرة، مؤكداً أن الحل الأمثل هو تنويع الملاعب لتقليل الحمل الكبير على استاد واحد



