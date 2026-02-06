تعاون مصري - مغربي في دعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

اجتمعت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لـ منظمة تنمية المرأة، مع الوزيرة نعيمة بن يحيي، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار يومي 1–2 فبراير 2026.

وفي مستهل اللقاء، أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بمشاركة الوزيرة نعيمة بن يحيي الفاعلة في المؤتمر، وثمّنت حضورها ودورها في دعم قضايا المرأة، وأكدت على أن تمكين المرأة يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية، في ظل الدعم المستمر من القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي أهمية خاصة لدور المرأة في بناء وتنمية المجتمع ، وهو ما انعكس في إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الوطنية الداعمة للمرأة.

وأكدت المستشارة أمل عمار أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، وتعزيز أوجه الشراكة بين الجانبين، بما يسهم في دعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

ومن جانبها، أعربت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر، واطلاعها على الجهود المتميزة التي يبذلها المجلس القومي للمرأة على أرض الواقع، مشيدة بدوره في دعم وتمكين المرأة المصرية.