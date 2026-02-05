قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا
مصطفى بكري : الرئيس السيسي يتابع بنفسه خطة التنمية بجهاز مستقبل مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القومي للمرأة يتحرك لدعم دراسة «المواريث».. عبلة الهواري: النص سليم والمشكلة في التطبيق

النائبة عبلة الهواري
النائبة عبلة الهواري
حسن رضوان

أكدت النائبة عبلة الهواري، مستشارة رئيس المجلس القومي للمرأة لشئون محافظات الجمهورية وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب أحمد الحمامصي لتقييم تطبيق قانون المواريث الحالي، واصفة الدراسة بأنها «مهمة جدًا ومضبوطة مائة في المائة».

وأعلنت الهواري، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أنها ستوصي داخل المجلس القومي للمرأة بدعم هذه الدراسة، مؤكدة أن النص القانوني لقانون المواريث «بعيد عن أي عيب تشريعي، وقائم على أساس سليم»، وأن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في التشريع، وإنما في ضعف التطبيق والواقع المجتمعي.

الميراث حق قانوني أصيل

وأوضحت مستشارة رئيس القومي للمرأة أن مؤسسات الدولة المعنية بشئون المرأة يقع على عاتقها دور أساسي في التوعية، خاصة في صعيد مصر، مشيرة إلى أن كثيرًا من النساء يرين المطالبة بالميراث باعتبارها «تفتيتًا لتركة الأب»، وهو ما يدفعهن إلى القبول بالتراضي والتنازل، رغم محاولات توضيح أن الميراث «حق قانوني أصيل».

وقالت الهواري إن المشكلة الأساسية «في العقول وليس في النصوص»، لافتة إلى أن غالبية النزاعات ترتبط بالتركات العقارية، حيث تسود أعراف اجتماعية تعتبر حصول الإناث على نصيبهن تهديدًا للتركة، وهو ما يؤدي إلى حرمان فعلي من الميراث.

وشددت عضو اللجنة الدستورية والتشريعية على أن التصالح في جرائم الامتناع عن تسليم الميراث يمثل ثغرة خطيرة، مؤكدة ضرورة عدم إسقاط العقوبة بمجرد التصالح، قائلة: «طالما تم حرمان الوريثة واتخاذ إجراءات ضدها، فلا يصح أن تنقضي العقوبة، ولا يوجد ما يسمى لا محل للعقوبة في هذه الحالة».

وأضافت أن هناك كشوفًا رسمية من مصلحة الضرائب العقارية يمكن من خلالها تحديد التركات والورثة، ما يؤكد أن المشكلة ليست في غياب البيانات، بل في غياب الإرادة التنفيذية والتوعية المجتمعية.

واختتمت الهواري تصريحها بالتأكيد على أن دعم المجلس القومي للمرأة للدراسة يأتي في إطار تمكين المرأة اقتصاديًا، وتحويل النصوص القانونية إلى حماية حقيقية على أرض الواقع، خاصة في القضايا المرتبطة بالميراث العقاري.

النائبة عبلة الهواري المجلس القومي للمرأة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

صورة الحادث

مصرع سيدة دهسا أسفل عجلات سيارة نصف نقل مسرعة بشوارع الغربية

سارة خليفة

ننشر مرافعة دفاع أحد المتهمين في قضية تصنيع المخدرات.. الدفاع يطعن على التحريات ويطالب ببطلان أمر الضبط والإحضار

سارة خليفة

قضية سارة خليفة لتصنيع المخدرات.. دفاع أحد المتهمين يلتمس براءة موكله

بالصور

تجاهل صحة اللثة يزيد من الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.. أبرزها أمراض القلب

الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل

نينا مغربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الجرأة والرقي

نينا مغربي
نينا مغربي
نينا مغربي

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد