هكون معاكم ضيفة .. هاجر الشرنوبي تعلن مشاركتها في مسلسل كلهم بيحبوا مودي

أعلنت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن مشاركتها في مسلسل كلهم بيحبوا مودي في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦.

ونشرت هاجر صور من كواليس المسلسل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “هكون معاكم ضيفه في مسلسل كلهم بيحبوا مودي ويارب أكون ضيفة خفيفة”.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، ريهام الشناوي، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

المسلسل من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أيمن سلامة، ومقرر عرضه قريبًا، وسط حالة من الترقب الجماهيري؛ خاصة مع عودة ياسر جلال إلى تقديم لون جديد يمزج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.