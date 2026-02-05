جنوب إفريقيا: تصنيف الجفاف ونقص المياه كارثة وطنية

أعلنت وزارة الحكم المحلي والشؤون التقليدية في جنوب إفريقيا تصنيف حالة الجفاف وانقطاع إمدادات المياه في عدة مقاطعات من البلاد كـ"كارثة وطنية".

ونقل موقع /360 أفريك/ الإخباري عن إلياس سيثول، مدير المركز الوطني لإدارة الكوارث التابع للوزارة: "أعتبر الخطر الذي يهدد سلامة السكان، وتأثير الجفاف، واحتمالية انقطاع إمدادات المياه على نطاق واسع في هذه المقاطعات، كارثة محتملة، ولذا أصنفها ككارثة وطنية".

وأوضح أن هذا القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، جاء "بعد مراجعة التقارير المقدمة من الهيئات الحكومية بشأن الجفاف واحتمالية انقطاع إمدادات المياه على نطاق واسع، مع الأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل وحجمه في مقاطعات الكيب الشرقية، والكيب الغربية، والكيب الشمالية".

وتعاني هذه المقاطعات من حالة تأهب قصوى منذ فترة بسبب ظروف الجفاف، حيث حذرت العديد من البلديات والمناطق الحضرية والدوائر الحكومية من اقتراب "يوم الصفر"، الذي يشير إلى النقطة التي ينقطع عندها إمداد المياه للاستخدام.

ووفقا للجريدة الرسمية، وبناء على هذا التصنيف، تقع المسؤولية الرئيسية عن تنسيق وإدارة هذه الكارثة الوطنية على عاتق السلطة التنفيذية الوطنية.

ويطلب الآن من الحكومة وجميع الهيئات الحكومية تعزيز دعمها للهياكل القائمة لتنفيذ خطط الطوارئ.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها جنوب أفريقيا مثل هذا الإجراء هذا العام. ففي يناير الماضي، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث حالة الكارثة الوطنية عقب طقس قاسٍ وفيضانات واسعة النطاق أثرت على مقاطعات ليمبوبو، ومبومالانجا، وكوازولو ناتال، وكيب الشرقية، والشمالية الغربية.

وشهدت البلاد أمطارا غزيرة في الأشهر الأخيرة، لا سيما في الجزء الشرقي منها، نتيجة لظاهرة لا نينا المناخية التي تجلب الأمطار، لكن خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من اقتراب ظاهرة إل نينيو، وهي ظاهرة مناخية أكثر حرارة وجفافا.