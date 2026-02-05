رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية

شهدت قرية شندلات بمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم مراسم تشييع الشيخ السيد نوفل ، أحد أشهر خطاطي القرآن الكريم بالمحافظة، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 75 سنة، في جنازة شعبية بمشاركة المئات من الأسر والعائلات عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الكبير ودفن بمسقط رأسه بذات القرية .

رحيل مفاجىء

كما يعد الشيخ الراحل "نوفل نموذجًا نادرًا في حب القرآن وخدمته، حيث اشتهر بإنجاز فريد من نوعه بعدما تمكن من كتابة المصحف الشريف كاملًا بخط يده ست مرات، مستخدمًا أدوات كتابية وإمكانات متواضعة، في رحلة امتدت لسنوات طويلة من الصبر والاجتهاد.

وداع المحبين

الجدير بالذكر أن الشيخ الراحل اتسم بدماثه الأخلاق وحسن السيرة العطرة بعلاقات الطيبة مع زملائه خلال الفترة الماضية.