الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية في مصر .. تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

يبدأ البنك المركزي اعتبارا من الخميس المقبل؛ عقد أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال العام الميلادي الجديد؛ إذ يستهدف عقد نحو  8 اجتماعات دورية، بغرض حسم سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية داخل السوق المصرية.

وفقًا لما اعلنه البنك المركزي والذي يتضمن بدء أول هذه الاجتماعات يوم الخميس المقبل والموافق 12 فبراير الجاري، وثانيها في 2 إبريل من نفس العام و ثالثها في 21 مايو المقبل و رابعها في 9 يونيو من نفس السنة.

كما يستكمل البنك المركزي من خلال لجنة السياسات النقدية عقد اجتماعه الخامس في 20 أغسطس المقبل و السادس في 24 سبتمبر من نفس العام و السابع في 29 أكتوبر 2026 و آخرها في 17 ديسمبر من نفس العام.

قرارات سابقة

وفي 25 ديسمبر من العام الماضي؛ انتهي البنك المركزي المصري من آخر اجتماع للجنة السياسيات النقدية حيث اعلن عن إغلاق ملف الفائدة لعام 2025؛ بتخفيض جديد بنسبة 1% بما يساوي 100 نقطة أساسية على المعاملات المصرفية؛ ليصل مجمل ما تم تخفيضه من سعر فائدة على مدار 5 اجتماعات ما بين متصلة و متفاوتة لتقليص العائد علي المعاملات المصرفية بواقع 7.25% وهي نسبة الأكبر في خفض الفائدة

وقلص البنك المركزي المصري سعر الفائدة منذ أول اجتماع له في الثلث الأخير من فبراير الماضي من 27.25% لتصل لـ20% بالنسبة لسعر الإيداع و من 28.25% إلى 21% بالنسبة لسعر الإقتراض لليلة واحدة .

بينما بلغ سعر الفائدة على العملية الرئيسية للبنك المركزي أو سعر الإئتمان أو الخصم من 27.75% لتصبح 20.5% في الوقت الحالي.

البنك المركزي المصري سعر الفائدة لجنة السياسيات النقدية المعاملات المصرفية اجتماعات لجنة السياسيات النقدية سعر الإئتمان والخصم

