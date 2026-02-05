قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبر «إنستاباي».. طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2026
تحذير من طقس الجمعة: ارتفاع في الحرارة وأتربة نهارا وأمطار وشبورة صباحا
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
بالصور

دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد

العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة، وُصفت بأنها الأكبر من نوعها، أن السمنة تُعد المحرّك الرئيسي لنحو 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد.

العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة

 واكد الباحثون المشروفن على الدراسة، أن الوزن الزائد يلعب دورًا حاسمًا في اجتماع عدة أمراض خطيرة لدى الشخص الواحد، مثل السكري من النوع الثاني، وأمراض الكلى المزمنة، والتهاب المفاصل.

واجريت الدراسة بواسطة فريق بحثي من جامعة إكستر البريطانية، حلّل الباحثون 71 حالة مرضية تميل للظهور معًا لدى المرضى، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واعتمدت النتائج على بيانات وراثية وسجلات صحية لآلاف المشاركين في دراسات سابقة، وعرّفت الدراسة السمنة بأنها مؤشر كتلة جسم (BMI) يزيد عن 30.

وساهمت السمنة في 61 حالة مرضية مشتركة من أصل 71، أي ما يعادل 86%، و خفض مؤشر كتلة الجسم بمقدار 4.5 درجات فقط قد :

ـ يمنع إصابة 17 شخصًا من كل 1000 بأمراض الكلى المزمنة مع خشونة المفاصل.

ـ يقلل إصابة 9 أشخاص من كل 1000 بالسكري من النوع الثاني المصحوب بالتهاب المفاصل.

العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة

أمراض يرتبط اجتماعها مباشرة بالسمنة

وأوضحت الدراسة أن السمنة تفسّر التداخل الجيني الكامل بين عدة أمراض، أبرزها:
ـ أمراض الكلى المزمنة ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).
ـ النقرس وانقطاع النفس أثناء النوم.
ـ السكري من النوع الثاني وخشونة المفاصل.

وأكد الباحثون أن الوزن الزائد هو العامل الأساسي وراء اجتماع هذه الأمراض لدى المرضى.

وقال البروفيسور جاك باودن، قائد الدراسة: “هذه أول دراسة واسعة النطاق تستخدم البيانات الجينية لتحديد دور السمنة في تسبّب الأمراض في الظهور معًا لدى الشخص نفسه، ووجدنا أن السمنة هي القوة الدافعة الرئيسية في كثير من الحالات.”

وحذّر الخبراء من أن السمنة مرتبطة بما يُعرف بـ متلازمة القلب–الكلى–الأيض (CKM)، التي تجمع بين:
السمنة، والسكري من النوع الثاني، أمراض القلب، الفشل الكلوي.

السمنة الأمراض المزمنة مؤشر كتلة الجسم السكري من النوع الثاني أمراض الكلى خشونة المفاصل فقدان الوزن متلازمة القلب الكلى الأيض مخاطر السمنة الصحية

