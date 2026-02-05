زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا

قدم " صدى البلد" بثا مباشرا للتفاصيل الكاملة لمصرع عروسة وإصابة عريسها و2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي، ليتحول حفل الزفاف الي مأتم، بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري عند مدخل قرية القيس بمركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

وبالفحص وانتقال ضباط مباحث مركز شرطة بني مزار تبين انقلاب سيارة معده لزفه عروسان مما أسفر عن مصرع العروسة دولت. ع. ا 20 سنة، فيما أصيب العريس ويدعي احمد. ك. ع 22 سنة ويعاني من غيبوبة، كما وصيب كريم. م. ص 17 سنة له سحجات وكدمات واحمد. م. ع 58 سنة به سحجات وكدمات.

حيث تم نقل جثه العروسة لمشرحة المستشفى العام وجار نقل العريس لمستشفى المنيا الجامعي ، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق والتي قررت بندب الطبيب مفتش صحة المركز.

