التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها بالمنيا

قرّرت النيابة العامة بمركز المنيا، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، التصريح بدفن جثمان طالبة لقيت مصرعها، إثر سقوطها من الدور الثاني داخل منزلها بإحدى قرى مركز المنيا لاختلال توازنها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بسقوط طالبة من الدور الثاني داخل منزلها بإحدى قرى المركز .

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وفاة الطالبة ندى. خ 21 سنه طالبة، متأثرة بإصابتها.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

