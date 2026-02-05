طريقة عمل الجبنة القريش الكريمية في المنزل بخطوات سهلة وقوام ناعم

تعد الجبنة القريش الكريمية من الأطعمة الصحية والخفيفة التي يفضلها الكثيرون، خاصة من يتبعون نظاما غذائيا متوازنا، إذ تتميز بقلة الدهون وارتفاع نسبة البروتين، كما يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة ومتوافرة.



المقادير:

كيلوغرام واحد من الجبنة القريش الطازجة ويفضل أن تكون غير شديدة الجفاف

ثلاث إلى أربع ملاعق كبيرة من الزبادي كامل أو قليل الدسم حسب الرغبة

ملعقتان كبيرتان من القشطة أو كريمة الطبخ لإعطاء قوام أكثر نعومة (اختياري)

رشة ملح أو حسب الذوق



طريقة التحضير:

توضع الجبنة القريش في مصفاة لبضع دقائق إذا كانت تحتوي على كمية كبيرة من الماء، وذلك للحصول على قوام متماسك. بعد ذلك توضع الجبنة في الخلاط الكهربائي أو محضرة الطعام.

يضاف الزبادي تدريجيا مع تشغيل الخلاط، حتى تبدأ الجبنة في التحول إلى قوام ناعم ومتجانس. يفضل إضافة الزبادي على مراحل للتحكم في درجة الكريمية.

إذا رغبت في قوام أكثر نعومة وغنى، تضاف القشطة أو كريمة الطبخ، ثم تخلط المكونات مرة أخرى حتى تختفي أي تكتلات.

تضاف رشة الملح، ويعاد الخلط لبضع ثوان حتى يتوزع الملح بشكل متساو.

في حال كان القوام كثيفا أكثر من اللازم، يمكن إضافة ملعقة إضافية من الزبادي أو القليل من ماء الجبنة مع الخلط حتى الوصول إلى القوام المطلوب.

نصائح لنجاح الوصفة:

يفضل استخدام جبنة قريش طازجة للحصول على طعم أفضل وقوام أنعم.

يمكن حفظ الجبنة القريش الكريمية في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

للحصول على نكهة مختلفة، يمكن إضافة القليل من زيت الزيتون أو الأعشاب المجففة مثل الزعتر أو النعناع.

طرق التقديم:

تقدم الجبنة القريش الكريمية على الإفطار أو العشاء، مع الخبز البلدي أو التوست، كما يمكن استخدامها في تحضير السندويتشات أو كحشوة للفطائر الصحية، وتعد خيارا مناسبا للكبار والأطفال