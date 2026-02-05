منع تشغيل السماعات الخارجية.. الكويت تصدر ضوابط صارمة تخص المساجد في رمضان

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية عدد من الضوابط الخاصة بالمساجد خلال شهر رمضان الكريم حيث دعت العاملين بالمساجد (الأئمة ـ الخطباء ـ المؤذنين) الالتزام بها.

وشددت الوزارة الكويتية على ضرورة الالتزام بمنع تشغيل السماعات الخارجية للمساجد أثناء الصلوات الخمس والتراويح والقيام وعدم السماح بجمع التبرعات بالمساجد سواء كان نقديا أو عن طريق الدفع الإلكتروني إلا المصرح لهم من وزارة الشؤون فقط.

كما دعت الضوابط إلى ضرورة التأكد من هوية وإثبات موظفي الجمعيات الخيرية المصرح لهم من وزارة الشؤون فقط.

وطالبت الوزارة الكويتية الجهة الراغبة في إقامة ولائم الإفطار للمسجد بالتقدم بطلب رسمي للإدارة لأخذ الموافقات الرسمية بعد التنسيق مع إمام المسجد ، مشيرة إلى أنه سيتم إقامة ولائم الإفطار بساحات المسجد وفرش سفر الولائم قبل الأذان بنصف ساعة وإزالتها بعد الإفطار.

ولفتت إلى ان مسؤولية ولائم الإفطار تقع على القائمين بمشروع الإفطار وإشراف إمام المسجد.

ونصت الضوابط أيضا على : عدم إقامة الخيام الرمضانية أو أسوار أو إنشاءات أخرى داخل أسوار وحدود المسجد دون علم أو موافقة الإدارة. ويمنع منعا باتا إيصال التيار الكهربائي الخاص بالمسجد للخيام الرمضانية المجاورة لأسوار المسجد وذلك حفاظا على سلامة المصلين ولا تخضع تلك الخيام لإشراف ومسؤولية الإدارة.

وطالبت أيضا بضرورة التقيد بميثاق المسجد وضرورة عدم السماح لأي متبرع بالقيام بأي أعمال بالمساجد سواء كانت أعمال إنشائية أو صيانة جذرية أو إضافة اجهزة إلا بعد الرجوع وأخذ الموافقات اللازمة من الإدارة.

ونصت الضوابط على عدم السماح بتشغيل فنيين أو عمال غير معتمدين من قبل الإدارة لتنفيذ أي أعمال تخص الصيانة بالمساجد.

وشددت الوزارة علي ضرورة الالتزام بتقديم بلاغات الصيانة الطارئة عن طريق إدارة المساجد.