انقلاب سيارة نقل محملة بالبيض على الطريق الزراعي في البحيرة

شهد الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، أمام قرية الحجناية التابعة لمركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالبيض، دون وقوع أي إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور

مركز شرطة دمنهور، يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالبيض، على الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، أمام قرية الحجناية التابعة لذات المركز.

‎وانتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الانتقال والفحص انقلاب سيارة نقل محملة بالبيض، دون وقوع أي إصابات بشرية، وجار إزالة آثار الحادث من الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات، في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.