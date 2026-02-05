تعرف على أسباب انتهاء باقات الإنترنت قبل آخر الشهر

تعتبر التحديثات التلقائية للتطبيقات وأنظمة التشغيل، والتطبيقات الإلكترونية وتشغيل الألعاب في خلفية الموبايل، من أبرز أسباب استنزاف البيانات دون ملاحظة المستخدم.

نشير في هذا التقرير إلى أسباب انتهاء باقات الإنترنت والتي تشغل الرأي العام في الفترة الحالية بعد رصد شكاوى من المواطنين بانتهاء الباقات قبل الشهر.

أسباب انتهاء باقات الإنترنت

أكد وائل بدوي، عضو مجلس بحوث الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأكاديمية البحث العلمي، أن أنظمة الهاتف الجديدة والمحدثة، تعتمد على برامج الذكاء الإصطناعي، مشيرا إلى أن تلك البرامج قد تعتمد على سعة الإنترنت الخاصة بالمواطنين.

وقال وائل بدوي، خلال لقاء له لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، أنه في بعض الأحيان هناك تحديثات للبرامج على الهاتف المحمول، وتحتاج إلى قدر معين من سعة الإنترنت.



شاكر الجكل خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات أن التحديثات التلقائية للتطبيقات وأنظمة التشغيل، إضافة إلى تشغيل التطبيقات والألعاب في الخلفية، من أبرز أسباب استنزاف البيانات دون ملاحظة المستخدم.

بيتفرجوا على فيديوهات معينة

كما علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على نفاد باقات الإنترنت، قائلا: قمنا برصد شكاوي المواطنين حول هذا الأمر، متابعا: "لاحظنا أن بعض الناس بيدخلوا يتفرجوا على فيديوهات معينة تتسبب في نفاذ الباقة، ولا أرغب في الترويج لتلك الفيديوهات".

وأضاف خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن سرعة الإنترنت في مصر عالية للغاية، والقادم سيكون أفضل فيما يخص ملف الانترنت، منوها بأن 64% من الكابلات النحاسية تم تغييرها لكابلات ألياف ضوئية.

واسترسل: هناك مناطق تشتكي من قلة سرعة الإنترنت، وذلك لعدم تغيير الكابلات في تلك المناطق أن سعر التليفون المنتج محليا يتوافق مع سعره في الخارج، متابعا: لدينا 15 مصنعا لتصنيع الهواتف في مصر.

وأوضح أن نسبة الإشغال في بعض المناطق التكنولوجية وصلت إلى 100%، متابعا: سيتم انتاج العديد من الهواتف في مصر خلال الفترة القادمة.