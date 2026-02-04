رئيس اتصالات النواب: بعض المنصات والفيديوهات تستهلك كميات كبيرة من الإنترنت

علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على نفاذ باقات الانترنت، قائلا: قمنا برصد شكاوي المواطنين حول هذا الأمر، متابعا:" لاحظنا أن بعض الناس بيدخلوا يتفرجوا على فيديوهات معينة تتسبب في نفاذ الباقة، ولا أرغب في الترويج لتلك الفيديوهات.



وأضاف خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن سرعة الانترنت في مصر عالية للغاية، والقادم سيكون أفضل فيما يخص ملف الانترنت، منوها بأن 64% من الكابلات النحاسية تم تغييرها لكابلات ألياف ضوئية.



واسترسل: هناك مناطق تشتكي من قلة سرعة الانترنت، وذلك لعدم تغيير الكابلات في تلك المناطق.





ولفت أن سعر التليفون المنتج محليا يتوافق مع سعره في الخارج، متابعا: لدينا 15 مصنع لتصنيع الهواتف في مصر.



وأوضح أن نسبة الاشغال في بعض المناطق التكنولوجية وصلت إلى 100%، متابعا: سيتم انتاج العديد من الهواتف في مصر خلال الفترة القادمة.







