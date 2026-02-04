مسلسل بيت بابا الحلقة 20.. مريم الجندي ترغب فى عدم اتمام الزواج ومحمد حماقي لفت الأنظار

حصد المخرج محمد عبد الرحمن حماقي إشادات واسعة من الجمهور والنقاد بعد عرض الحلقة 20 من مسلسل «بيت بابا»، المعروض حاليًا خارج الموسم الرمضاني، والذي يواصل تحقيق نجاح لافت ونسب مشاهدة مرتفعة.

وأجمع المتابعون على أن الرؤية الإخراجية لحماقي كانت أحد أهم عناصر تميز العمل، حيث نجح في المزج بسلاسة بين الواقعية والتشويق، مع تقديم شخصيات قريبة من الشارع المصري، نابضة بالحياة ومشحونة بالدفء الإنساني دون افتعال.

وشهدت الحلقة 20 تصاعدًا دراميًا واضحًا، أبرزها حالة التوتر التي تعيشها شخصية أنغام (مريم الجندي)، والتي تصل إلى رغبتها في عدم إتمام الزيجة بسبب ضغوط نفسية متراكمة، قبل أن يتدخل والدها في محاولة لاحتوائها وتهدئتها، خاصة بعد انفصالها عن زوجها نتيجة عدم استكمال تجهيزات المنزل.

وفي خط درامي آخر، تستمر أمينة في حالة الشك تجاه زوجها، لتقيم له ما يشبه «محكمة أسرية» داخل المنزل، وتبدأ في استجوابه حول علاقته بامرأة غامضة، وسط مواقف كوميدية تحمل إسقاطات اجتماعية ذكية، تنتهي بطلبها الساخر منه ترك قضايا الأسرة والعمل في «جرائم كبرى».

كما سلطت الحلقة الضوء على معاناة أمجاد خلال فترة تجهيز عش الزوجية، خاصة مرحلة فرش المنزل، حيث تعيش حالة من التوتر والبكاء بسبب النواقص، في مشاهد لامست قلوب الجمهور، واعتُبرت من أكثر لقطات الحلقة صدقًا، لما تحمله من تفاصيل يومية تعكس واقع كل بيت مصري بسيط.

المسلسل من إنتاج صباح اخوان _ صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال، المشرف على الكتابة، وسيناريو وحوار شريف يسرى، محمد السورى، محمد فتحى عبدالمقصود، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.