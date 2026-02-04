قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم
فن وثقافة

مسلسل بيت بابا الحلقة 20.. مريم الجندي ترغب فى عدم اتمام الزواج ومحمد حماقي لفت الأنظار

أحمد إبراهيم

حصد المخرج محمد عبد الرحمن حماقي إشادات واسعة من الجمهور والنقاد بعد عرض الحلقة 20 من مسلسل «بيت بابا»، المعروض حاليًا خارج الموسم الرمضاني، والذي يواصل تحقيق نجاح لافت ونسب مشاهدة مرتفعة.

وأجمع المتابعون على أن الرؤية الإخراجية لحماقي كانت أحد أهم عناصر تميز العمل، حيث نجح في المزج بسلاسة بين الواقعية والتشويق، مع تقديم شخصيات قريبة من الشارع المصري، نابضة بالحياة ومشحونة بالدفء الإنساني دون افتعال.

وشهدت الحلقة 20 تصاعدًا دراميًا واضحًا، أبرزها حالة التوتر التي تعيشها شخصية أنغام (مريم الجندي)، والتي تصل إلى رغبتها في عدم إتمام الزيجة بسبب ضغوط نفسية متراكمة، قبل أن يتدخل والدها في محاولة لاحتوائها وتهدئتها، خاصة بعد انفصالها عن زوجها نتيجة عدم استكمال تجهيزات المنزل.

وفي خط درامي آخر، تستمر أمينة في حالة الشك تجاه زوجها، لتقيم له ما يشبه «محكمة أسرية» داخل المنزل، وتبدأ في استجوابه حول علاقته بامرأة غامضة، وسط مواقف كوميدية تحمل إسقاطات اجتماعية ذكية، تنتهي بطلبها الساخر منه ترك قضايا الأسرة والعمل في «جرائم كبرى».

كما سلطت الحلقة الضوء على معاناة أمجاد خلال فترة تجهيز عش الزوجية، خاصة مرحلة فرش المنزل، حيث تعيش حالة من التوتر والبكاء بسبب النواقص، في مشاهد لامست قلوب الجمهور، واعتُبرت من أكثر لقطات الحلقة صدقًا، لما تحمله من تفاصيل يومية تعكس واقع كل بيت مصري بسيط.

المسلسل من إنتاج صباح اخوان _ صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال، المشرف على الكتابة، وسيناريو وحوار شريف يسرى، محمد السورى، محمد فتحى عبدالمقصود، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

المخرج محمد عبد الرحمن حماقي مسلسل «بيت بابا» أبطال مسلسل بيت بابا

