وكيل صحة الدقهلية يتابع تسكين توأم بالحضانات عقب تأخيرهما لمدة ساعة

تابع الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حالة توأم تحتاج إلى دخول حضانات مجهزة بأجهزة تنفس صناعي، وتلاحظ تأخر تسكين الحالة لمدة ساعة، حيث انتقل على الفور إلى غرفة الطوارئ بديوان المديرية.



وقام وكيل الوزارة بنفسه بمراجعة نِسَب الإشغال بكافة المستشفيات على مستوى المحافظة، والتنسيق الفوري لتوفير أماكن مناسبة داخل الحضانات المجهزة.



وتم تسكين التوأم على الفور داخل حضانات مزودة بأجهزة تنفس صناعي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إحالة المقصرين إلى التحقيق، تأكيدًا على مبدأ المحاسبة وعدم التهاون في أي تأخير يمس صحة وسلامة المرضى.



وأكد وكيل الوزارة أن التعامل الفوري مع الحالات الحرجة، وخاصة حالات الأطفال وحديثي الولادة، يمثل أولوية قصوى، مشددًا على استمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة الطوارئ والحضانات على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمة الطبية المقدمة.