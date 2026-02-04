قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عدي الدباغ يتصدر هدافي الدوري بعد ثنائية الزمالك في كهرباء الإسماعيلية بالدوري
إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتابع تسكين توأم بالحضانات عقب تأخيرهما لمدة ساعة

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية
همت الحسينى

 تابع  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حالة توأم تحتاج إلى دخول حضانات مجهزة بأجهزة تنفس صناعي، وتلاحظ تأخر تسكين الحالة لمدة ساعة،  حيث انتقل  على الفور إلى غرفة الطوارئ بديوان المديرية.


وقام وكيل الوزارة بنفسه بمراجعة نِسَب الإشغال بكافة المستشفيات على مستوى المحافظة، والتنسيق الفوري لتوفير أماكن مناسبة داخل الحضانات المجهزة.


وتم تسكين التوأم على الفور داخل حضانات مزودة بأجهزة تنفس صناعي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إحالة المقصرين إلى التحقيق، تأكيدًا على مبدأ المحاسبة وعدم التهاون في أي تأخير يمس صحة وسلامة المرضى.


وأكد وكيل الوزارة أن التعامل الفوري مع الحالات الحرجة، وخاصة حالات الأطفال وحديثي الولادة، يمثل أولوية قصوى، مشددًا على استمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة الطوارئ والحضانات على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمة الطبية المقدمة.

الدقهليه محافظه صحة وكيل

ندوات دينية برمضان في بيوت ثقافة الإسماعيلية

ندوات دينية برمضان في بيوت ثقافة الإسماعيلية

وكيل صحة الدقهلية

وكيل صحة الدقهلية يتابع تسكين توأم بالحضانات عقب تأخيرهما لمدة ساعة

مهرجان أسوان الدولى

وزير الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان المهرجان الدولي الثالث عشر للثقافة والفنون.. شاهد

بالصور

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

علاج الام اللثة
علاج الام اللثة
علاج الام اللثة

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

