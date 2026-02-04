محافظ الدقهلية: رفع الإشغالات من جميع الشوارع وإجراءات قانونية ضد المخالفين

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات وانتظام الحركة المرورية بشوارع مدينة المنصورة، ومختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال شاشات المتابعة التي ترصد على مدار الساعة أعمال الأجهزة التنفيذية ومعدلات الأداء الميداني داخل الشوارع والمحاور الرئيسية وذلك في اطار الاستعدادات الجارية علي قدم وساق لانطلاق فاعليات احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي 8 فبراير 2026.

ووجه "مرزوق" رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف أعمال النظافة والكنس ورفع الأتربة والتراكمات من الشوارع والميادين، مع الدفع بالمعدات والفرق الميدانية على مدار اليوم، لمنع تراكم القمامة، مؤكدًا أن الحفاظ على نظافة الشوارع أولوية أولى حافظا علي المظهر الحضاري لمدن مراكز وقري المحافظة.

وشدد " المحافظ " على رفع الإشغالات من جميع الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا أن الشارع حق أصيل للمواطن، ولن يُسمح بأي تعد عليه أو إعاقة لحركة السير، مشددًا على استمرار الحملات اليومية بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور لضمان انسياب الحركة المرورية وحماية المظهر الحضاري للمدينة، والتعامل الفوري مع أي اختناقات مرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تفقد محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين، والتأكد من انتظام العمل وسرعة إنهاء الإجراءات دون معوقات. والتقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم واحتياجاتهم، ووجه بسرعة بحثها والعمل على حلها في إطار القانون واللوائح.

وأكد محافظ الدقهلية أن المراكز التكنولوجية وجدت لخدمة المواطن وتخفيف الأعباء عنه. وشدد المحافظ على أهمية حسن معاملة المواطنين، وتبسيط الإجراءات، والالتزام بالشفافية، مؤكدًا أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأنه لا يدخر جهدًا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطنين.

رافق المحافظ اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، أحمد حمدي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، والمهندس السيد زين مدير إدارة شبكات المرافق.