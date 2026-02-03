ألقت بنفسها من الطابق الثانى.. إصابة فتاة في قرية بالدقهلية

أقدمت فتاة على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الثانى باحد المنازل بقرية شها بالدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمحاولة فتاة انهاء حياتها بقرية شها حيث أدى سقوطها لإصابات متعددة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين أصابة شهد عثمان م ع 17عاما مقيمة شها حيث أصيبت بما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح متفرقة بالوجه.

وبسؤال أهلها أكدوا مرورها بازمة نفسية وتم نقلها إلى مستشفى العام المتخصص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.