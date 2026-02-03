محافظ الدقهلية يتفقد سوق طلخا الحضاري ويشدد على منع عودة الباعة الجائلين للشوارع

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، السوق الحضاري بمدينة طلخا، لمتابعة الحالة العامة بالسوق ومدى الالتزام من قبل البائعين بالضوابط المنظمة لعمل السوق، في إطار جولاته الميدانية اليومية.

وأكد المحافظ أن انشاء السوق الحضاري بطلخا يهدف إلى توفير مواقع مناسبة للباعة الجائلين داخل نطاق منظم وآمن، بما يسهم في القضاء على الظواهر العشوائية بالشوارع الرئيسية وتسهيل حركة المرور، فضلًا عن توفير بيئة صحية تضمن سلامة تداول السلع الغذائية ومتابعة أسعارها بشكل دوري.

وشدد على منع تواجد باعة جائلين بشوارع المدينة مؤكداً أن السوق الحضاري أقيم لتوفير مكان مميز لخدمة البائعين وتوفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين في موقع واحد يلبي احتياجات الأسرة الغذائية ويحافظ على

المظهر الحضاري للمدينة .

وكلف محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة طلخا باستمرار شن حملات رفع الإشغالات من شوارع المدينة حال وجودها خاصة على طريق بلقاس ومنع عودة الباعة الجائلين للشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن السوق يشمل 84 محلاً تجارياً تم تخصيصها لتوفير أماكن آمنة ومنظمة للباعة الجائلين لعرض منتجاتهم بشكل لائق، بما يسهم في القضاء على المظاهر العشوائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومقام على مساحة نحو 2880 مترًا مربعًا، ويضم أنشطة متعددة تشمل الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية والمنتجات المتنوعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين، ودعم جهود الدولة في تحسين الصورة البصرية والحفاظ على المظهر الحضاري لمدن محافظة الدقهلية.