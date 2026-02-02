محافظ الدقهلية يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد النصر

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد النصر بالمنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ بالدقهلية، ولفيف من رجال الأوقاف والأزهر، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأعرب محافظ الدقهلية، عن خالص التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية والشعب المصري عامة، ولأبناء الدقهلية خاصة بهذه المناسبة العطرة والعزيزة على قلوب المسلمين جميعا داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات ودوام الرخاء والاستقرار.

وبدأت مراسم الاحتفال عقب أداء صلاة المغرب، بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ ابراهيم الرفاعي، وألقى وكيل وزارة الأوقاف، كلمة عن المناسبة قال فيها إن تحويل القبلة بيان لمكانة النبي وقدره في العالمين، وأن ذلك الحدث العظيم يؤكد عظمة مكانة رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عند رب العالمين، حيث استجاب دعاؤه، وأمره بالتوجه في صلاته هو والمسلمين جميعا إلي البيت الحرام بدلا من بيت المقدس، ثم فقرة من الابتهالات الدينية قدمها الشيخ حسام الدين العشري.

وعقب الاحتفال التقى محافظ الدقهلية بالمواطنين وتبادل التهنئة بالليلة العظيمة متمنيا دوام الرخاء والازدهار لمصرنا الغالية وأن يعيد الله علينا هذه المناسبات بالخير والبركات.