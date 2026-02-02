قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتنازل عن 7 مليون.. الدردير يثير الجدل بشأن رحيل دونجا عن الزمالك
وزير الأوقاف السابق: ليلة النصف من شعبان نفحة إيمانية عظيمة.. والمغفرة فيها عامة إلا للمشاحنين
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
توك شو

شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل

كريم محمد

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن أسعار الذهب تمر حاليًا بمرحلة من الثبات النسبي، ناصحًا المواطنين بعدم التسرع في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، وضرورة الترقب حتى تستقر الأسواق، موضحا أن الذهب بطبيعته قابل للارتفاع ولا داعي للخوف من تراجعه المؤقت.

وقال «ميلاد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ما تشهده الأسواق العالمية من اضطرابات يؤثر على المعادن بصفة عامة، مشددًا على عدم اتخاذ قرار بيع الذهب في الوقت الحالي، متسائلًا: «طيب لو غلي هتعمل إيه؟»، مشيرًا إلى أن التغيرات الجيوسياسية تلعب دورًا مباشرًا في تحركات أسعار الذهب.

أسعار الذهب على المدى البعيد

وأضاف رئيس شعبة الذهب، أن أسعار الذهب على المدى البعيد مرشحة للارتفاع، إلا أنه لا يمكن الجزم باتجاهها على المدى القريب، ناصحًا بعدم الدخول في استثمارات قصيرة الأجل في الذهب، لأن البيع السريع قد يؤدي إلى خسائر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح أن من اشترى الذهب يُفضل أن يحتفظ به وألا يقدم على بيعه في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 يتراوح حاليًا بين 6450 و6480 جنيهًا، بعد أن كان قد وصل إلى نحو 7500 جنيه، أي بانخفاض يقارب 1000 جنيه.

اهتزاز الأسواق يخلق القلق

وأشار ميلاد إلى أن اهتزاز الأسواق يخلق حالة من القلق وعدم التوازن لدى المواطنين، وهو رد فعل طبيعي، متمنيًا أن يعود التعامل مع الذهب بوصفه وسيلة للزينة والادخار كما كان في السابق، وليس أداة للمضاربة.

حجوزات السبائك الذهبية

وكشف عن وجود حجوزات سابقة على السبائك الذهبية نتيجة الإقبال المتزايد على الشراء، ناصحًا على المدى البعيد بشراء المشغولات الذهبية بدلًا من السبائك والجنيهات الذهبية، بحيث يتم الاستفادة منها في الزينة ثم بيعها لاحقًا.

شراء المشغولات أفضل من السبائك

واختتم رئيس شعبة الذهب تصريحاته بالتأكيد على أن شراء المشغولات أفضل من السبائك، نظرًا لأن ارتفاع سعر الجرام ينعكس على جميع أشكال الذهب، موضحًا أن الذهب يظل من أفضل أدوات الادخار والاستثمار لسهولة بيعه مقارنة بالعقار، الذي يتطلب رؤوس أموال كبيرة، مؤكدًا أن الاستثمار في الذهب يتفوق على كثير من البدائل الأخرى، كما أنه أفضل من الاستثمار في الفضة.

الذهب شعبة الذهب أسعار الذهب هاني ميلاد أحمد موسى

