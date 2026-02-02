بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك في إطار حرص المحافظة على إتاحة النتائج للطلاب وأولياء الأمور بسهولة ويسر، ودعم منظومة التحول الرقمي في الخدمات التعليمية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي لمحافظة كفرالشيخ عبر الرابط التالي:

https://kfs.gov.eg/natiga/

وجّه محافظ كفرالشيخ التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، ومؤكدًا استمرار جهود المحافظة في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تسهم في بناء أجيال قادرة على تحقيق طموحاتها والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.