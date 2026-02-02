قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان القاهرة
قبل رمضان 2026 .. وزير التموين في الشرابية وروض الفرج لهذا السبب
اختبار طبى وغموض المشاركة.. توروب فى ورطة بلقاء الأهلي والبنك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

دعبس: المنظومة العلاجية والطبية تعيش عصرا ذهبيا في عهد الرئيس السيسي

الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ
الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أشاد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بالمنظومة الصحية في مصر بصفة عامة وبما تقدمه المستشفيات الجامعية بصفة خاصة.

وقال في كلمة له مع انطلاق مناقشة مشروع قانون المستشفيات الجامعية بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام فريد أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو العهد الذهبي للعلاج وللمنظومة العلاجية والطبية في مصر.        

و أكد دعبس علي أن الـ 12 عاما الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة في المنظومة العلاجية في كافة ربروع مصر وكذلك في المبادرات الرئاسية غير المسبوقة سواء الكشف المبكر عن الاورام او القضاء علي قوائم الانتظار أو القضاء علي فيروس سي أو أزمة كورونا والتصدي لها أو مبادرة 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات الاخري ولذلك فان عهد الرئيس اسيسي هو العهد الذهبي بالفعل للمنظومة العلاجية والتي تقدم بجودة عالية وبالمجان ، ومن هنا لابد من تقديم الشكر للرئيس علي هذا العمل الجبار والذي يهم كل مواطن مصري.                  

 وأضاف دعبس قائلا أن مصر تمتلك 145 مستشفي جامعي حكومي وتقدم 70 بالمائة من الخدمات العلاجية ويخصص لها 28 مليار جنية سنويا كموازنة لعلاج 23 مليون مريض.              

وأكد دعبس أن الجامعات الخاصة تمتلك 12 مستشفي تقدم الخدمة المجانية بنسبة 30 % والباقي بالأجر وذلك طبقا للقانون ، وفي هذا الاطار لابد أن أنقل لكم جميعا موقف اصحاب الجامعات الخاصة والذي جاء داعما للدولة المصرية ومتقبلا للقانون بعلاج 30 بالمائة مجانا ، وذلك تقديرا لما تقوم به الدولة من انجازات في هذا القطاع وتقديرا للرئيس السيسي بعد أن  تول “دولة غرقانة” وتم تجريفها ليجعل منها دولة صامدة وافقة علي قدمين ثابتتين وبعدما تم من انجازات في  قطاع منظومة العلاج في مصر ،  لذلك كان لابد من نقل صوت اصحاب المستشفيات الجامعية الخاصة.

الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ المنظومة الصحية المستشفيات الجامعية مشروع قانون المستشفيات الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شيكو بانزا

يحتاج لعمل فني مكثف.. علاء عبد الغني يشيد بلاعب الزمالك

حسين الشحات

أحمد شوبير يطالب بعودة حسين الشحات للمشاركة مع الأهلي

سلة الاهلي

الليلة.. رجال سلة الاهلي يواجه سبورتنج في بطولة دوري السوبر

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد