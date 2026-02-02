دعبس: المنظومة العلاجية والطبية تعيش عصرا ذهبيا في عهد الرئيس السيسي

أشاد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بالمنظومة الصحية في مصر بصفة عامة وبما تقدمه المستشفيات الجامعية بصفة خاصة.

وقال في كلمة له مع انطلاق مناقشة مشروع قانون المستشفيات الجامعية بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام فريد أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو العهد الذهبي للعلاج وللمنظومة العلاجية والطبية في مصر.

و أكد دعبس علي أن الـ 12 عاما الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة في المنظومة العلاجية في كافة ربروع مصر وكذلك في المبادرات الرئاسية غير المسبوقة سواء الكشف المبكر عن الاورام او القضاء علي قوائم الانتظار أو القضاء علي فيروس سي أو أزمة كورونا والتصدي لها أو مبادرة 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات الاخري ولذلك فان عهد الرئيس اسيسي هو العهد الذهبي بالفعل للمنظومة العلاجية والتي تقدم بجودة عالية وبالمجان ، ومن هنا لابد من تقديم الشكر للرئيس علي هذا العمل الجبار والذي يهم كل مواطن مصري.

وأضاف دعبس قائلا أن مصر تمتلك 145 مستشفي جامعي حكومي وتقدم 70 بالمائة من الخدمات العلاجية ويخصص لها 28 مليار جنية سنويا كموازنة لعلاج 23 مليون مريض.

وأكد دعبس أن الجامعات الخاصة تمتلك 12 مستشفي تقدم الخدمة المجانية بنسبة 30 % والباقي بالأجر وذلك طبقا للقانون ، وفي هذا الاطار لابد أن أنقل لكم جميعا موقف اصحاب الجامعات الخاصة والذي جاء داعما للدولة المصرية ومتقبلا للقانون بعلاج 30 بالمائة مجانا ، وذلك تقديرا لما تقوم به الدولة من انجازات في هذا القطاع وتقديرا للرئيس السيسي بعد أن تول “دولة غرقانة” وتم تجريفها ليجعل منها دولة صامدة وافقة علي قدمين ثابتتين وبعدما تم من انجازات في قطاع منظومة العلاج في مصر ، لذلك كان لابد من نقل صوت اصحاب المستشفيات الجامعية الخاصة.