قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فبراير الامتحان الأصعب في موسم ليفربول.. صلاح تحت الضغط وسلوت أمام لحظة الحسم

محمد صلاح
محمد صلاح

لا يبدو شهر فبراير 2026 مجرد محطة زمنية عادية في أجندة ليفربول بل يتحول إلى امتحان مصيري قد يحدد اتجاه النادي حتى نهاية الموسم سواء على مستوى المنافسة أو على صعيد القرارات الكبرى داخل أنفيلد.

وبين نجم بحجم محمد صلاح يترقب مستقبله ومدرب جديد يسعى لتثبيت أقدامه يجد ليفربول نفسه أمام شهر هادئ ظاهريا من حيث عدد المباريات لكنه شديد القسوة من حيث الحسابات والنتائج.

هدوء الجدول لا يعني سهولة المهمة

خوض خمس مباريات فقط خلال 28 يوما يمنح ليفربول أفضلية لا تتوفر لكبار أوروبا هذا الموسم إلا أن هذه الأفضلية تحولت إلى عبء إضافي لأن أي تعثر لن يجد له مبررا منطقيا لا بدنيا ولا ذهنيا.

غياب ضغط المباريات القارية في فبراير بعد ضمان التأهل المباشر لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يضع الجهاز الفني بقيادة آرني سلوت أمام مسؤولية مباشرة بتحسين الأداء ومعالجة الأخطاء وتحقيق نتائج مستقرة.

سلوت في مواجهة الوقت

ودخل المدرب الهولندي آرني سلوت الموسم وسط حالة من الترقب ومع نهاية يناير لم تنته علامات الاستفهام بعد ورغم أن الفريق يقدم فترات جيدة لكنه يعاني من فقدان الثبات خاصة في المباريات خارج أنفيلد.

وسيكون فبراير الفرصة الأوضح لسلوت لإثبات قدرته على إدارة الفريق في الأوقات الحساسة خصوصا مع تصاعد الحديث داخل الصحافة الإنجليزية عن بدائل محتملة على رأسها تشابي ألونسو حال فشل المشروع الحالي في إقناع الإدارة.

أرقام قوية ومستقبل غامض

في موازاة الضغوط الفنية يقف محمد صلاح في قلب المشهد ليس فقط باعتباره النجم الأول للفريق بل بسبب وضعه التعاقدي المعقد مع تبقي موسم واحد فقط في عقده.

ويضع الاهتمام الخارجي المتزايد بخدمات الملك المصري خاصة من أندية خارج أوروبا إدارة ليفربول أمام قرار صعب بينما يراقب صلاح مسار الفريق وقدرته على المنافسة قبل حسم مستقبله.

وتزداد أهمية مباريات فبراير كونها قد تلعب دورا نفسيا حاسمًا في ملف التجديد أو الرحيل.

مباريات لا تقبل التهاون

يفتتح ليفربول الشهر بمواجهة ثقيلة أمام مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد في مباراة تتجاوز كونها ثلاث نقاط إلى اختبار حقيقي لشخصية الفريق بعد خسارة الذهاب.

ثم ينتقل الفريق إلى ملعب سندرلاند في مواجهة صعبة أمام خصم لم يعرف الخسارة على أرضه هذا الموسم قبل العودة إلى أنفيلد لمواجهة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

رحلة نوتنجهام فورست تمثل واحدة من أكثر مباريات الشهر حساسية في ظل الخسارة القاسية التي تلقاها ليفربول ذهابا إلى جانب صراع فورست للهروب من شبح الهبوط.

ويختتم الريدز الشهر بلقاء وست هام يونايتد على ملعبه في محاولة لإنهاء فبراير بأقل قدر من الضغوط قبل الدخول في مرحلة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول أنفيلد محمد صلاح آرني سلوت سلوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

النائب د.محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ

محمود مسلم: إصلاح المستشفيات الجامعية يحتاج فصلًا بين مقدّم الخدمة والرقابة

النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

النائب ياسر جلال: المستشفيات الجامعية تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية

النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية

وكيل أفريقية النواب: القمة المصرية الأردنية نموذج يحتذى به في الدبلوماسية العربية

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد