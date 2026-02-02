محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، أن الطب علم تطبيقي ووسيلة الدولة لكفالة حق الصحة للمواطنين و لا يوجد طب دون مستشفى جامعي ".

وأضاف: " أي تنظيم تشريعي إما يكون جديد أو تعديل في تنظيم قائم،و الحكومة اقترحت تعديلات جزئية على قانون قائم ، والمستشفيات الجامعية لم تنشا بموجب هذا القانون الذي ينظمها فقط، و هذا ليس إنشاء قانون جديد انما تعديل على تنظيم خاص" .

وقال : " المستشفيات الجامعية هي المنشأت التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجماعات و هي حكومية مهمتها تقديم خدمة طبية تعليمية أو علاجية أو تدريبية وهذا ما يفرقها عن المستشفيات الحكومية.