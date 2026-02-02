قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات حماية الشواطئ

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، و أحمد كُجوك، وزير المالية، واللواء عادل البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمشروعات القوات البحرية، واللواء أحمد الإسناوي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للاستزراع السمكي وتطهير البحيرات، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

          وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدقيقة لمشروعات حماية الشواطئ، وذلك في ضوء تحديات التغيرات المناخية وتداعياتها، وغيرها من التحديات الراهنة.

        وأوضح رئيس الوزراء أنَّ هناك عدداً من المشروعات المهمة في هذا المجال التي تعمل الدولة على استدامة التمويل المطلوب لها؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة.

          وخلال الاجتماع، عرض وزير الموارد المائية والري مشروعات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، موضحاً أنَّ هناك عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها؛ ومنها مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية (المرحلة الأولى) في المنطقة الممتدة من بئر مسعود حتى المحروسة، ومشروع تكريك المنطقة جنوب غرب بوغاز مثلث الديبة بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى مشروع حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة (المرحلة الأولى) بمحافظة بورسعيد.

         وفيما يتعلق بمشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية (المرحلة الأولى)، أوضح الدكتور هاني سويلم أنه يشمل تنفيذ الأعمال الأصلية وأعمال التدعيم، بالتوازي مع مخطط تطوير وتوسعة طريق الكورنيش في المسافة من المنتزه حتى المحروسة بطول 4.4 كم؛ حيث يتضمن المشروع إنشاء حاجزين من الحواجز الغاطسة بطول إجمالي يبلغ نحو 1600 متر، فضلاً عن أعمال التغذية بالرمال لمنطقة الشاطئ خلف الحواجز بعرض يبلغ نحو 30 متراً، وطول يصل إلى كيلومترين، وصولاً إلى المرحلة الثانية المتمثلة في تدعيم الحواجز الغاطسة بعرض يبلغ نحو 20 متراً.

          وحول الموقف التنفيذي للمشروع، أوضح الوزير أنَّه جرى الانتهاء من تنفيذ 270 متراً بالكامل من الحاجز الشرقي، ويجري حالياً العمل في المسافة المتبقية بطول 230 متراً، مشيراً إلى أنَّه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الحاجز بالكامل خلال الأشهر القليلة المقبلة، تمهيداً لبدء أعمال التغذية بالرمال بالمنطقة خلفه. كما أشار الوزير إلى الانتهاء من تنفيذ 800 متر من الحاجز الغربي وتغطيسها وفق المناسيب التصميمية المحددة بالعملية الأصلية، مع استمرار أعمال التدعيم على طول الحاجز، حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذه بالكامل بحلول منتصف العام الجاري.

             أما فيما يتعلق بمشروع تكريك المنطقة جنوب غرب بوغاز مثلث الديبة، ضمن الحل العاجل لتنمية بحيرة المنزلة (المرحلة الثانية) بمحافظة دمياط؛ فقد أوضح الوزير أنه يشمل أعمال التكريك لنصف مجرى القناة الغربي بعرض قاع يبلغ 40 متراً، وتكريك المنطقة غرب المجرى بعرض 200 متر، مع إلقاء ناتج التكريك في المنطقة الشاطئية الضحلة شرق الحائط البحري لمدينة عزبة البرج بطول 3500 متر.

            كما استعرض وزير الموارد المائية والري مشروع حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة (المرحلة الأولى) بمحافظة بورسعيد، متناولاً مكونات المشروع التفصيلية وموقفه التنفيذي الحالي، بما يضمن تحسين جودة المياه بالبحيرة وتنمية الثروة السمكية بها.
          وفي نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة حل أي مشكلة تعيق الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات، سواء ما يتعلق بالتمويل، أو تأخر الشركات المنفذة، بما يسهم في سرعة تنفيذها.
 

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

مي سليم

مي سليم تتألق في أحدث ظهور بإطلالة شتوية

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ملتقى الإبداع بمعرض الكتاب يناقش المجموعة القصصية حلم في حقيبة

ندى بسيوني

ندى بسيوني بضيافة صدى البلد .. وكلام في الفن والرياضة | صور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

