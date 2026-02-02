بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

اعتمد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية منذ قليل نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 70.35٪ ومن المقرر إعلان النتيجة واتاحتها بعد قليل.

ومن جانبه قام محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه الإنتهاء من اعمال تصحيح الأوراق الأمتحانية الخاصة بطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة واعمال رصد وتدقيق الدرجات وتم عرضها علي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واعتمادها.

يذكر أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 145,750 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 99.2% أمام 810 لجنة موزعة على 20 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

للحصول علي النتيجة فور اعتمادها من خلال هذا الرابط

https://www.facebook.com/share/1AT4y2wyXR/