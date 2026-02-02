إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على طريق قنا الصحراوى الشرقى

أصيب ٧ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل مدينة قنا، بالطريق الصحراوى الشرقى.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الشرقى، نتج عنه إصابة عدد من الأشخاص.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، ومتابعة تسيير حركة المرور على الطريق.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

