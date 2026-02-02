قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على طريق قنا الصحراوى الشرقى

يوسف رجب

أصيب ٧ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل مدينة قنا، بالطريق الصحراوى الشرقى.
 

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الشرقى، نتج عنه إصابة عدد من الأشخاص.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، ومتابعة تسيير حركة المرور على الطريق.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.
 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 

قنا طريق قنا الصحراوى انقلاب سيارة ميكروباص مرفق إسعاف قنا مستشفى قنا الجامعى

