وزراء خارجية 8 دول يحذرون من تصعيد إسرائيل ويطالبون بضبط النفس لضمان استقرار غزة
الكويت: تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد وزيرًا للخارجية
جنايات مستأنف الإسكندرية تؤيد حكم إعدام سفاح المعمورة
لا تعاني من أي اضطرابات نفسية.. تفاصيل جديدة بقضية مقـ.ـتل هدى شعراوي
خريطة أسعار الحديد في السوق المصرية خلال فبراير 2026.. من 34,500 إلى 37,200 جنيه للطن
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم
محافظات

محافظ قنا يبحث مع السفير الياباني سبل تعزيز التعاون في قطاع التعليم

استقبال السفير اليابانى
استقبال السفير اليابانى
يوسف رجب

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، فوميو إيواي، سفير دولة اليابان بالقاهرة، والسيد توشياكي إيجا، السكرتير الثاني بالسفارة، والوفد المرافق لهما، في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق استثمارية جديدة بالمحافظة.

وتناول اللقاء، استعراض عد من الملفات الهامة، والمقومات التنموية التي تمتلكها قنا، وبحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، ومناقشة آليات الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير قطاع التعليم من خلال المدارس المصرية اليابانية، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجالات الطاقة النظيفة، وتنشيط الحركة السياحية بالمناطق الأثرية.

وأكد محافظ قنا، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليابان، لاسيما دعم المشروعات التنموية، مشددًا على حرص المحافظة على توفير كافة التسهيلات للمستثمرين اليابانيين للاستفادة من الفرص المتاحة بالمناطق الصناعية، بما يساهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.


وأشار محافظ قنا، إلى إن المحافظة صديقة للبيئة لما لها من مقومات التي تدعم السياحة الريفية وتعزيز الطاقة الشمسية، خاصة وأن بها مشروع اسكاتك للطاقة الشمسية بنجع حمادي، بجانب العمل على تحويل مبنى ديوان عام المحافظة إلى العمل بالطاقة الشمسية.

ونوه عبدالحليم، إلى زيارته لليابان على هامش مؤتمر طوكيو، لبحث سبل التعاون وتطوير المدارس وعلاقتها بالمناطق الصناعية، وتعاون المدارس المصرية مع نظيرتها اليابانية، مشيرًا إلى موقع قنا الاستراتيجي بالنسبة للصعيد، وتقاربها من القطار السريع الذي سيربط المحافظة مع المحافظات الأخرى.

ومن جانبه، أشاد السفير الياباني فوميو إيواي، بحجم الإنجازات التي تمت على أرض محافظات الصعيد بشكل عام، ومحافظة قنا بوجه خاص، معربًا عن تطلع بلاده لزيادة حجم التعاون الفني والاقتصادي مع محافظة قنا خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

جامعة سوهاج

مجلس جامعة سوهاج الأهلية يوافق على عقد المؤتمر الطلابي الأول والأسبوع البيئي

رفع الإشغالات

لمنع العشوائية.. رفع 43 حالة إشغال بحي غرب كفر الشيخ | صور

استقبال السفير اليابانى

محافظ قنا يبحث مع السفير الياباني سبل تعزيز التعاون في قطاع التعليم

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

