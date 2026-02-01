محافظ قنا يبحث مع السفير الياباني سبل تعزيز التعاون في قطاع التعليم

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، فوميو إيواي، سفير دولة اليابان بالقاهرة، والسيد توشياكي إيجا، السكرتير الثاني بالسفارة، والوفد المرافق لهما، في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق استثمارية جديدة بالمحافظة.

وتناول اللقاء، استعراض عد من الملفات الهامة، والمقومات التنموية التي تمتلكها قنا، وبحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، ومناقشة آليات الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير قطاع التعليم من خلال المدارس المصرية اليابانية، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجالات الطاقة النظيفة، وتنشيط الحركة السياحية بالمناطق الأثرية.

وأكد محافظ قنا، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليابان، لاسيما دعم المشروعات التنموية، مشددًا على حرص المحافظة على توفير كافة التسهيلات للمستثمرين اليابانيين للاستفادة من الفرص المتاحة بالمناطق الصناعية، بما يساهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.



وأشار محافظ قنا، إلى إن المحافظة صديقة للبيئة لما لها من مقومات التي تدعم السياحة الريفية وتعزيز الطاقة الشمسية، خاصة وأن بها مشروع اسكاتك للطاقة الشمسية بنجع حمادي، بجانب العمل على تحويل مبنى ديوان عام المحافظة إلى العمل بالطاقة الشمسية.

ونوه عبدالحليم، إلى زيارته لليابان على هامش مؤتمر طوكيو، لبحث سبل التعاون وتطوير المدارس وعلاقتها بالمناطق الصناعية، وتعاون المدارس المصرية مع نظيرتها اليابانية، مشيرًا إلى موقع قنا الاستراتيجي بالنسبة للصعيد، وتقاربها من القطار السريع الذي سيربط المحافظة مع المحافظات الأخرى.

ومن جانبه، أشاد السفير الياباني فوميو إيواي، بحجم الإنجازات التي تمت على أرض محافظات الصعيد بشكل عام، ومحافظة قنا بوجه خاص، معربًا عن تطلع بلاده لزيادة حجم التعاون الفني والاقتصادي مع محافظة قنا خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.