محافظات

محافظ قنا يوجه بتحرك عاجل واحتواء تداعيات انهيار منزل بفاو غرب بدشنا

انهيار منزل قرية فاو بدشنا
انهيار منزل قرية فاو بدشنا
يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بالمتابعة الفورية لتداعيات حادث انهيار منزل بمنطقة المناصرة، بقرية فاو غرب بمركز دشنا، مع اتخاذ جميع الإجراءات العاجلة اللازمة لضمان سلامة المواطنين، والتعامل السريع مع آثار الحادث، في إطار استراتيجية المحافظة الهادفة إلى سرعة التعامل مع الأزمات والحوادث الطارئة.

وأوضح محافظ قنا، بأنه وجه مديرية التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف معونات عاجلة للأسرة المتضررة، وتقديم أوجه الدعم الاجتماعي اللازمة، في إطار دور الدولة في مساندة المواطنين وقت الأزمات، والتخفيف من حدة الآثار المترتبة على الحوادث الطارئة.

وأشار عبدالحليم، إلى حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لكافة البلاغات والحوادث، مشددًا على أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، مع استمرار المتابعة الدقيقة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وتقديم الدعم الكامل للمتضررين.

فيما انتقل اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والوقوف على حجم الأضرار الناتجة عن انهيار المنزل، والذي أسفر عن وفاة شاب 19 عامًا.

وأكد السكرتير العام لمحافظة قنا، ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتأمين موقع الحادث، ومنع أي مخاطر محتملة على المواطنين المجاورين، مع اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة من قبل الإدارة الهندسية للتأكد من سلامة المنازل المجاورة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
 

كما انتقل إلى مقر الواقعة، كل من خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وأحمد عبدالخالق، مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وممثلي مديرية التضامن الاجتماعي، والإدارة الهندسية، وكافة الجهات التنفيذية والأمنية، والحماية المدنية، وهيئة الإسعاف.

 ودفعت الأجهزة المعنية، بالمعدات اللازمة، والتوجيه برفع آثار الانهيار، مع استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء الكامل من التعامل مع الحادث.

قنا انهيار منزل فاو غرب مركز دشنا مديرية التضامن الاجتماعي

