أخطاء شائعة نرتكبها عند شرب الماء.. تضر صحتك دون أن تشعر

يُعد شرب الماء عادة يومية أساسية للحفاظ على صحة الجسم، لكن المفاجأة أن كثيرين يقعون في أخطاء شائعة عند شرب الماء قد تقلل من فوائده أو تؤثر سلبًا على الصحة.

أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء

وفي هذا التقرير، نرصد أبرز الأخطاء المنتشرة عند شرب الماء، وتأثيرها على الجسم، وفق لما نشر في موقع Times of India، وتشمل:



ـ شرب الماء فقط عند الشعور بالعطش:

الاعتماد على العطش وحده كإشارة لشرب الماء يُعد خطأً شائعًا، لأن العطش يظهر بعد أن يبدأ الجسم بالفعل في فقدان السوائل، ما قد يؤدي إلى جفاف خفيف يؤثر على التركيز والطاقة.

ـ شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة:

يعتقد البعض أن شرب كمية كبيرة من الماء مرة واحدة يعوض نقص السوائل، لكن هذا قد يضع ضغطًا على الكلى ويؤدي إلى انخفاض مستويات الصوديوم في الدم.

ـ شرب الماء بسرعة شديدة:

شرب الماء بسرعة لا يسمح للجسم بامتصاصه بشكل جيد، وقد يسبب شعورًا بالانتفاخ وعدم الارتياح في المعدة.

ـ الإكثار من شرب الماء أثناء تناول الطعام:

تشير بعض التقارير إلى أن شرب كميات كبيرة من الماء خلال الوجبات قد يخفف من أحماض المعدة، ما يؤثر على عملية الهضم ويسبب عسر هضم وانتفاخ.

ـ الاعتماد على المشروبات بدلًا من الماء:

القهوة، الشاي، والمشروبات الغازية لا تُعد بديلًا صحيًا للماء، خاصة أن بعضها يحتوي على الكافيين أو السكر، مما يقلل من كفاءة ترطيب الجسم.

ـ تجاهل تعويض الأملاح المعدنية:

بعد التعرق الشديد أو ممارسة الرياضة، شرب الماء فقط دون تعويض الأملاح المعدنية قد يؤدي إلى اختلال توازن السوائل في الجسم.

ـ شرب الماء شديد البرودة:

أوضحت بعض الدراسات أن الماء شديد البرودة قد يؤثر على الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة.

نصيحة الخبراء

وينصح الخبراء بشرب الماء على فترات منتظمة طوال اليوم، ومراقبة لون البول كدليل على الترطيب الجيد، حيث يشير اللون الفاتح عادةً إلى حصول الجسم على كمية كافية من السوائل.