1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صرف مرتبات شهر فبراير 2026
خالد يوسف

يتساءل عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عن مواعيد صرف مرتبات شهرى فبراير ومارس 2026، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهرى فبراير ومارس 2026، بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، حتى يتسنى للأسر الوفاء باحتياجاتها الازمة المرتبطة بشهر رمضان 2026.

تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس

أكدت وزارة المالية إتاحة المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مع مناشدة العاملين بعدم التزاحم، نظرًا لاستمرار إتاحة المستحقات فى أى وقت بدءًا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

وقرر أحمد كجوك وزير المالية، تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات فى فبراير ومارس 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وعيد الفطر المبارك.

حقيقة صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان

مع تزامن موعد صرف الرواتب مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تصاعدت تساؤلات المواطنين بشأن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026. 

ووفقًا لقرار رسمى صادر عن وزارة المالية، تقرر بالفعل تقديم موعد الصرف ليبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 22 فبراير 2026 بدلًا من يوم 24 من الشهر نفسه، وذلك تخفيفًا للأعباء عن المواطنين ومساعدتهم على تلبية متطلبات المعيشة قبل حلول الشهر الكريم.

موعد الصرف الرسمي لمرتبات فبراير 2026

تبدأ وزارة المالية، في صرف مرتبات فبراير 2026 اعتبارًا من يوم الأحد 22 فبراير 2026، بدلًا من الموعد المعتاد في 24 فبراير، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، مع تخصيص أيام إضافية لمن لم يتمكن من الصرف في المواعيد الأولى. 

وتشمل هذه المواعيد جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية الـ66، بما في ذلك المعلمين والعاملين في الجهات التابعة، كما تم تخصيص أيام 8 و9 و10 فبراير لصرف المتأخرات والمستحقات المالية، بينما يمكن للموظفين الذين لم يصرفوا في المواعيد الأولى الاستفادة من أيام 26 و27 و28 فبراير.

طرق صرف مرتبات فبراير 2026

توفر وزارة المالية عدة قنوات لصرف المرتبات لضمان السلاسة وتجنب الازدحام، منها:

ـ ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك ومنظومة الدفع الإلكتروني.

ـ فروع بنك ناصر الاجتماعي والبنوك الحكومية.

ـ البريد المصري في جميع المحافظات.

ـ المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الرقمي المعتمدة.

تبكير للوفاء باحتياجات رمضان صرف مرتبات شهر فبراير 2026 شهر فبراير 2026 شهر رمضان عيد الفطر المبارك

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جانب من الجولة

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية ومستشفى مدينة حدائق أكتوبر

جانب من الجوله

وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بعدد من المناطق الحيوية بـ"حدائق أكتوبر"

قيادات الضرائب

الضرائب تعرض مزايا المشاركة بالفعاليات والمؤتمرات لعرض مخططات الاصلاح الضريبي ..تفاصيل

بالصور

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

