قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: موقف مصر ثابت تجاه لبنان ونرفض المساس بسيادته
هل صيام اليوم 27 رجب ثوابه يعادل 5 سنوات؟.. الإفتاء توضح صحة الحديث
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا
الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق بالسجن خمس سنوات
الطقس اليوم.. سحب منخفضة تغطي المحافظات وصقيع ليلا
أمريكا تطالب روسيا بسداد 225.8 مليار دولار
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم
مباراة مصر ونيجيريا لتحديد صاحب المركز الثالث.. القنوات الناقلة
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل بسبب الإعاقة
هل يجوز صيام اليوم الجمعة 27 رجب منفردا؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

زيادة المرتبات 2026
زيادة المرتبات 2026
عبد العزيز جمال

يتصدر موعد زيادة المرتبات 2026 قائمة اهتمامات ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسط حالة ترقب شديدة لما قد يصدر من قرارات جديدة تتعلق بالأجور وسبل تحسين الدخل،  بعد إعلان وزارة المالية جداول صرف مرتبات الأشهر الأولى من العام الجاري.

ويتزامن هذا الاهتمام مع تصريحات حكومية متواصلة تؤكد الالتزام بدعم الموظفين والتخفيف من آثار التضخم، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى المعيشة للعاملين في القطاع الحكومي.
 

زيادة المرتبات

متى يتم تطبيق زيادة المرتبات 2026؟

من المقرر أن يتم تطبيق زيادة المرتبات والأجور الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع انطلاق العام المالي الجديد، وهو الموعد السنوي الذي تعتمد عليه الحكومة لتنفيذ زيادة الرواتب.

وتشمل الزيادة المنتظرة صرف علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حين يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 15%، بما ينعكس بشكل مباشر على إجمالي الأجر الشهري.

إعلان مواعيد صرف مرتبات الربع الأول من 2026

وكانت وزارة المالية قد أعلنت مواعيد صرف مرتبات شهور يناير وفبراير ومارس 2026، الأمر الذي دفع قطاعًا واسعًا من الموظفين للبحث عن موعد صرف مرتبات يناير 2026، خاصة بعد قرار تبكير مواعيد الصرف.

وأوضحت الوزارة أن صرف مرتبات شهر يناير يبدأ رسميًا من يوم 22 يناير 2026، على أن تكون المستحقات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق منظومة الدفع الإلكتروني المعتمدة.
 

مدبولي

تفاصيل صرف مرتبات يناير 2026 والمتأخرات

وبحسب بيان وزارة المالية، يتم صرف مرتبات شهر يناير على مدار خمسة أيام متتالية تبدأ من 22 يناير، بينما يتم صرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر ذاته، للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة.

وأكدت الوزارة أن صرف المستحقات يتم من خلال فروع البنوك والبريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات، بما يضمن تقليل الزحام وتسهيل حصول الموظفين على رواتبهم في التوقيتات المحددة.

قرار تبكير صرف المرتبات في بداية 2026

وفي إطار التيسير على الموظفين، قرر أحمد كجوك وزير المالية تبكير صرف المرتبات والمتأخرات خلال الربع الأول من عام 2026، للعاملين بكافة الجهات الحكومية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن العاملين، خاصة خلال الفترات التي تشهد التزامات إنفاق مرتفعة.

الزيادات المطبقة حاليًا على مرتبات الموظفين

وكانت الحكومة قد أقرت زيادة المرتبات السنوية اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة.

ووفق بيانات وزارة المالية، تراوحت قيمة الزيادة الشهرية في الأجور ما بين 1100 و1600 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية، مع تأكيد استمرار الالتزام بالحد الأدنى للأجور وعدم النزول عنه.

وأشار وزير المالية في تصريحات سابقة إلى أن أقل درجة وظيفية حصلت على زيادة شهرية قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر، ضمن حزمة شاملة لتحسين الأجور.

زيادة المرتبات

العلاوة الدورية والحافز المقطوع

وشملت الزيادة الحالية صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

كما تم إقرار حافز إضافي مقطوع لجميع العاملين، تراوحت قيمته بين 600 و700 جنيه، في إطار حزمة دعم الدخل التي أقرتها الحكومة.

وفي هذا السياق، خصصت الدولة نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1%، مع توجيه جزء من هذه المخصصات لتعيين كوادر جديدة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

الحد الأدنى للأجور بعد آخر زيادة رسمية

وجاء الحد الأدنى للأجور المطبق حاليًا وفقًا للدرجات المالية كالتالي:

الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11,800 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10,300 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9,800 جنيه
الدرجة الثانية: 8,500 جنيه
الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه
الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه
الدرجة الخامسة: 7,100 جنيه
الدرجة السادسة: 7,100 جنيه

زيادة المرتبات موعد زيادة المرتبات موعد زيادة المرتبات 2026 الحد الأدنى للأجور تبكير صرف المرتبات في بداية 2026 صرف مرتبات يناير 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

الشعراوي

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها وأفضل الأعمال المستحبة

أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها وأفضل الأعمال المستحبة

سعر الذهب

تراجع محدود في سعر الذهب مساء اليوم 15-1-2026

ترشيحاتنا

تامر حسنى

تامر حسني يشعل أوبن إير مول مدينتي في حفل جماهيري ضخم

موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريًا وبداية العد التنازلي لرمضان 2026

موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريًا وبداية العد التنازلي لرمضان 2026

لجنة الكهنة والرعاة

الميلاد يجمعنا .. لقاء مسكوني للجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد