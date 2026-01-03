قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص بالقدس.. وقوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في رام الله والبيرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026، في ظل إعلان وزارة المالية عن تبكير مواعيد صرف مرتبات شهور يناير وفبراير ومارس 2026 للمعلمين وكافة العاملين بالدولة، في خطوة تستهدف التيسير على الموظفين بمناسبة عدد من الأعياد والمناسبات.

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026

أعلن أحمد كجوك وزير المالية تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2026، وذلك تزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وقرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وفقا لقرارات وزارة المالية، تقرر صرف مرتبات شهر يناير 2026 اعتبارا من يوم 22 يناير، وصرف مرتبات شهر فبراير اعتبارا من يوم 22 فبراير، بينما يبدأ صرف مرتبات شهر مارس اعتبارا من يوم 18 مارس 2026.

وأوضح الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أنه تم تخصيص 5 أيام لصرف مرتبات العاملين وما في حكمها خلال كل شهر، إلى جانب 3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية.

تفاصيل صرف المتأخرات

يتم صرف متأخرات شهر يناير أيام 6 و11 و12 يناير، ومتأخرات شهر فبراير أيام 8 و9 و10 فبراير، بينما تصرف متأخرات شهر مارس أيام 8 و9 و10 مارس، على أن تكون المستحقات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ودعت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات تكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المقرر لكل جهة.

موعد زيادة المرتبات الجديدة

تطبق زيادة المرتبات سنويا مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة، والتي يبدأ العمل بها في شهر يوليو من كل عام، وبذلك يكون موعد زيادة المرتبات الجديد ضمن مرتبات شهر يوليو 2026.

جدول الحد الأدنى للأجور للمعلمين وموظفي الحكومة 2026

أقرت وزارة المالية علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، وجاء جدول الحد الأدنى للأجور على النحو التالي.
الدرجة الممتازة 13800 جنيه.
الدرجة العالية أو ما يعادلها 11800 جنيه.
درجة مدير عام أو ما يعادلها 10300 جنيه.
الدرجة الأولى 9800 جنيه.
الدرجة الثانية 8500 جنيه.
الدرجة الثالثة 8000 جنيه.
الدرجة الرابعة 7300 جنيه.
الدرجة الخامسة 7100 جنيه.
الدرجة السادسة 7000 جنيه.

أماكن صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة

أتاحت وزارة المالية صرف المرتبات من خلال عدة منافذ تشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب ماكينات فوري، والمحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة.

