الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
أقل راتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع الضبعة النووي
الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

عبد العزيز جمال

في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة ودعم سوق العمل، أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توافر فرص عمل جديدة لعدد من المهن الفنية، بالتعاون مع شركة «نيكيمت»، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووية، أحد أكبر المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا.

وزارة العمل

وأكد وزير العمل أن الإعلان يأتي ضمن خطة الوزارة المستمرة لفتح آفاق تشغيل جديدة أمام العمالة الماهرة، وربط التدريب بسوق العمل، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويضمن دخلًا مناسبًا للعاملين، خاصة في المشروعات القومية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

المهن المطلوبة وشروط التقديم

وأوضح الوزير أن الوظائف المتاحة تشمل ثلاث مهن رئيسية، وهي: حداد مسلح، نجار مسلح، وفورمجى، مشيرًا إلى أن هذه الفرص تستهدف العمالة الفنية المدربة والحاصلة على شهادة قياس مستوى المهارة، بما يضمن جودة الأداء داخل المشروع والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.

وأكد أن اختيار العمالة سيتم وفق ضوابط دقيقة تضمن الكفاءة والخبرة، بما يتناسب مع طبيعة العمل في مشروع استراتيجي بحجم وأهمية مشروع الضبعة النووية.

موعد ومكان الاختبارات

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن موعد التقديم والاختبارات سيكون يوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
وأشارت إلى أن التقديم يتم بمقر وزارة العمل القديم الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، وعلى جميع المتقدمين الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي وشهادة قياس مستوى المهارة، باعتبارهما من المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم.

وزارة العمل

رواتب مجزية ومزايا متعددة

وأكدت هبة أحمد أن الوظائف المعلنة تتضمن مزايا كبيرة للعاملين، تشمل توفير ثلاث وجبات يوميًا، وسكن مناسب، ومياه شرب، بالإضافة إلى وسائل مواصلات من وإلى موقع العمل، بما يخفف الأعباء المعيشية عن العاملين ويوفر لهم بيئة عمل مستقرة.

وأضافت أن نظام العمل المعتمد سيكون 24 يوم عمل مقابل 6 أيام راحة، مع رواتب شهرية مجزية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وتصل إلى 14 ألفًا و250 جنيهًا، وفقًا لطبيعة المهنة ومستوى المهارة والخبرة.

ربط التدريب بالتشغيل في المشروعات القومية

وشددت وزارة العمل على أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف ربط برامج التدريب بالتشغيل الفعلي، وتوجيه العمالة المدربة للعمل في المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق الاستفادة القصوى من الكوادر الفنية المصرية.

وأوضحت أن مشروع الضبعة النووي يمثل فرصة حقيقية لتشغيل آلاف العمالة الفنية، واكتساب خبرات جديدة في مجالات متقدمة، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل المصري خلال السنوات المقبلة.

دعم الاستقرار الوظيفي والدخل اللائق

وأكدت الوزارة أن توفير فرص عمل مستقرة برواتب مناسبة يمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى أن استمرار التعاون مع الشركات العاملة في المشروعات القومية يفتح الباب أمام المزيد من فرص التشغيل خلال الفترة المقبلة.

 

