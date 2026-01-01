الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات كانت مازالت من أصعب الاختبارات التي اجتهدنا فيها لإثبات جدية وحزم الهيئة الوطنية في إدارة الاستحقاق الانتخابي وضبط التجاوزات .

وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات،: "أقول لكم أن التدوينة الرئاسية بما حملته من نبض وطني خالص وحرص عميق على قيم الديمقراطية مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة الوطنية للانتخابات".

وتابع أحمد بنداري: "تدوينة الرئيس السيسي تأكيد على أن الدولة المصرية هي دولة مؤسسات".