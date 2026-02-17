جمال عساف.. مقـ.ـتل المغني السوري بعد فيديو دعم لقوات غير حكومية

كشفت وزارة الداخلية السورية، عن مقتل المغني السوري جمال عساف، المعروف بتأييده للرئيس السابق بشار الأسد.

جرى مقتل المغني خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الحكومة في حي الفردوس بمدينة حلب.

وفق ما ذكرت الوزارة السورية، أن عَسَاف كان جزءًا من شبكة تهريب جرى رصدها وتناولها من قبل الأمن.

وقتل المغني بعد إطلاق نار على عناصرها أثناء مداهمة أحد مواقع الشبكة، ما أدى إلى إطلاق قوات الأمن النار عليه وقتله، بينما أصيب عنصر أمني آخر بجروح خطيرة.



في السنوات الماضية خلال حكم بشار الأسد، اشتهر عَسَاف بتأييده القوي لدعم العمليات العسكرية ضد المعارضة، بما في ذلك الدعوة لهجمات على مدينة إدلب شمال شرق سوريا.

وشارك في بعض المعارك إلى جانب قوات النظام، وفقًا لما ذكرت وسائل إعلام سورية.

وهاجم الخارجين على نظام الأسد في أغانيه مثل ثورتكم ثورة الأشرار وإدلب ستدفع الثمن.

على الجانب الآخر من رواية مقتل عساف، قالت مصادر سورية لم تعرف نفسها، بأن قوات الأمن العام السورية هي من قامت بتصفية عساف لموالاته للنظام السابق وليس غير ذلك وإنه جرى إطلاق النار عليه داخل منزله السبت وليس في وكر تهريب وليس خلال اشتباكات وفقا للرواية الرسمية.

جاء ذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو داخل حي الشيخ مقصود خلال الاشتباكات التي جرت في الحي، حيث أعلن تأييده لقسد وقال إنه سيتمكن من الخروج من حي الشيخ مقصود لتناول الطعام في حي صلاح دين بعد النصر على الدواعش والعمشات، وفقًا لما ذكره قبل مقتله.